AYANEO Pocket BLOCK: consola portátil Android con IA y diseño tipo Game Boy

La AYANEO Pocket BLOCK fue presentada oficialmente como una nueva consola portátil enfocada en formato compacto y juego retro. El equipo adopta un diseño vertical inspirado en la clásica Game Boy y utiliza una estructura pequeña pensada para priorizar la portabilidad. La propuesta busca recuperar la experiencia de las consolas portátiles tradicionales en un formato más moderno y ligero.

Bajo la submarca KONKR, el fabricante apunta a ampliar su catálogo con opciones más accesibles frente a otros modelos premium de la compañía. La consola mantiene una línea visual retro combinada con elementos de inspiración cyberpunk y una construcción en plástico. Los colores mostrados durante la presentación también refuerzan ese enfoque nostálgico orientado a jugadores clásicos.

Entre los detalles más llamativos aparece la ausencia de sticks analógicos. En lugar de replicar el diseño habitual de muchas portátiles modernas, este modelo utiliza cruceta digital y botones físicos tradicionales. La consola también incorpora gatillos superiores, pantalla táctil, altavoces estéreo, ranura microSD y un puerto de 3,5 mm para auriculares, características orientadas a mantener un formato compacto.

AYANEO Pocket BLOCK: funciones con IA, Android y diseño retro vertical

Durante la AYANEO Product Sharing Session, una presentación oficial donde la compañía muestra nuevos dispositivos y adelantos de hardware, la marca describió a la consola como “la primera portátil con IA del mundo”. Sin embargo, la empresa todavía no explicó qué funciones concretas utilizarán inteligencia artificial ni cómo se integrarán dentro de la experiencia de juego.

Por el momento no se mostraron herramientas relacionadas con automatización, asistentes virtuales o mejoras específicas para emulación y juegos retro. Aun así, la inteligencia artificial aparece como uno de los principales elementos de posicionamiento para este nuevo lanzamiento portátil, especialmente dentro del segmento de consolas compactas retro.

En software, la portátil utilizará Android junto con una interfaz personalizada desarrollada por la compañía. También se espera compatibilidad con el ecosistema de emulación que el fabricante viene integrando en otros lanzamientos recientes. Ese enfoque apunta directamente al mercado de equipos retro compactos orientados a juegos clásicos y experiencias portátiles sencillas.

Tampoco existen especificaciones oficiales sobre procesador o potencia gráfica. Algunas filtraciones mencionan una batería de 3.500 mAh con carga de 10W, cifras que todavía no fueron confirmadas oficialmente. La compañía tampoco reveló configuraciones de memoria o almacenamiento, por lo que gran parte del hardware permanece bajo reserva.

Una portátil compacta que apunta al segmento retro

Frente a otros modelos premium del fabricante, la construcción en plástico y el diseño simplificado sugieren una propuesta más accesible dentro del mercado portátil retro. A pesar de eso, la compañía todavía no confirmó el precio oficial de la consola ni una fecha concreta de lanzamiento global. El formato compacto aparece como uno de los principales diferenciales del dispositivo.

Durante la misma presentación, la empresa también mostró una edición especial de la Pocket AIR Mini con precios desde 129 dólares. Esa referencia permite tener una idea aproximada sobre el posible posicionamiento comercial de la nueva portátil. Sin embargo, la marca todavía no entregó cifras oficiales relacionadas con el costo final de la Pocket BLOCK.

El formato vertical continúa ganando presencia dentro del mercado portátil retro, especialmente entre equipos orientados a emulación y juegos clásicos. En ese escenario, la Pocket BLOCK busca diferenciarse mediante una combinación de tamaño compacto, diseño inspirado en la Game Boy y funciones basadas en inteligencia artificial. Las principales dudas ahora pasan por el hardware definitivo y las capacidades reales de IA.

Imagen: AYANEO / Editada con IA (ChatGPT)