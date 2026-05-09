XPeng llega a Colombia: precios, autonomía y funciones IA de las SUV eléctricas G6 y G9

XPeng ya está en Colombia y quiere competir en un terreno distinto al de la autonomía o la potencia. La marca china de vehículos eléctricos llegó oficialmente al país con una apuesta centrada en inteligencia artificial, software y conectividad permanente, una combinación que convierte al carro en una plataforma digital capaz de actualizarse y controlarse desde el celular.

La compañía debutó en Bogotá con dos SUV eléctricas: la G6 y la G9. Ambas llegan respaldadas por XPeng y distribuidas localmente por Inchcape, grupo que ya maneja varias marcas en Colombia y que asumirá la operación comercial y el servicio posventa.

La llegada de XPeng ocurre en un momento en el que el mercado colombiano empieza a mirar algo más que el consumo energético o la aceleración. La experiencia digital dentro del vehículo empieza a ganar peso y ahí es donde la marca quiere diferenciarse.

Un carro que puedes controlar desde el celular

Uno de los elementos más llamativos de los modelos G6 y G9 es la integración entre el vehículo y la aplicación móvil de XPeng. Desde el teléfono puedes usar funciones como llave digital, climatización remota, monitoreo de carga, ubicación del carro y estacionamiento autónomo.

También incorpora una función diseñada para espacios reducidos: el vehículo puede salir solo de un parqueadero estrecho para que puedas entrar sin dificultad.

La marca asegura que buena parte de estas funciones funcionan gracias al sistema XPILOT 2.5, una plataforma de asistencia que utiliza más de 14 sensores y cámaras de visión 360°. El sistema incluye ayudas como control crucero adaptativo, seguimiento de carril y parqueo autónomo.

A esto se suman herramientas como dashcam integrada y modo centinela, cada vez más comunes en los vehículos eléctricos premium y que permiten monitorear el carro incluso cuando está estacionado.

XPeng también apuesta por las actualizaciones OTA (Over The Air), similares a las que ya utilizan fabricantes como Tesla. Esto significa que varias funciones del vehículo pueden mejorar o recibir nuevas características mediante internet, sin necesidad de visitar un taller.

¿Cuánto cuestan los XPeng G6 y G9 en Colombia?

La XPeng G6 llega en dos versiones. La variante Air tiene un motor de 248 caballos de fuerza, batería de 68 kWh y autonomía de hasta 455 kilómetros bajo ciclo WLTP. Su precio arranca en 149.990.000 pesos.

La versión Pro aumenta la potencia a 292 HP, incorpora batería de 80 kWh y promete hasta 520 kilómetros de autonomía. Su precio sugerido es de 182.990.000 pesos.

Por encima aparece la XPeng G9 AWD Performance Pro, una SUV eléctrica con doble motor, 567 HP y aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos. Tiene una batería de 94,6 kWh y autonomía de hasta 540 kilómetros. Su precio en Colombia será de 254.990.000 pesos.

Los dos modelos utilizan carga rápida CCS2 y, según la compañía, pueden pasar del 10 % al 80 % en cerca de 12 minutos con cargadores compatibles.

En el interior también hay una fuerte presencia de tecnología. La G6 integra una pantalla central de 15,6 pulgadas y la G9 suma una pantalla adicional para el copiloto. Ambos modelos ofrecen compatibilidad con Android Auto, Apple CarPlay y control por voz mediante el asistente “Hey XPeng”.

La llegada de XPeng también refleja cómo las marcas chinas están cambiando el mercado automotor en Colombia. Ya no compiten únicamente por precio: ahora el software, la inteligencia artificial y la experiencia digital empiezan a ser parte de la conversación.