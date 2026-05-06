El próximo teléfono premium de Sony apareció antes de tiempo en Amazon Europa y dejó al descubierto gran parte de la información que la compañía todavía no había presentado oficialmente. La filtración del Sony Xperia 1 VIII confirmó su posible fecha de lanzamiento, nuevas opciones de color y varias especificaciones técnicas que apuntan directamente al segmento más exclusivo del mercado Android.

Las publicaciones estuvieron disponibles durante pocas horas en Amazon Reino Unido y Alemania, aunque eso fue suficiente para que usuarios y medios especializados capturaran todos los detalles. Entre la información filtrada aparece una fecha concreta: el Xperia 1 VIII llegaría oficialmente el próximo 26 de junio, aunque Sony podría anunciar el dispositivo algunas semanas antes mediante un evento global.

Las imágenes publicadas muestran un módulo de cámaras más compacto y prominente, una modificación que marcaría una ruptura con la clásica tira vertical utilizada históricamente por la línea Xperia. El nuevo diseño acerca al dispositivo a varias tendencias actuales dentro de la gama alta Android sin abandonar completamente la identidad visual de la familia Xperia.

También comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el hardware del equipo. Xperia mantendrá un enfoque orientado al consumo multimedia, la fotografía avanzada y la experiencia premium, un terreno donde la línea todavía conserva una identidad bastante reconocible frente a otros fabricantes Android.

Sony Xperia 1 VIII: pantalla OLED, nueva cámara y colores filtrados

Una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con resolución FHD+, formato 19,5:9, compatibilidad HDR y tasa de refresco de 120 Hz encabezaría la propuesta técnica del dispositivo. Sony seguiría apostando por una experiencia enfocada en videojuegos y entretenimiento audiovisual de alta calidad, una característica tradicional de la línea Xperia dentro del segmento premium Android.

La fotografía volvería a ocupar un papel central. Según la información publicada en Amazon, incorporaría un sistema de triple cámara con sensores de 48 megapíxeles y un nuevo teleobjetivo optimizado para zoom avanzado. Reportes previos incluso apuntan a una distancia focal cercana a los 70 milímetros para mejorar retratos y capturas a larga distancia.

También aparece mencionada la presencia de “Xperia AI”. Sony comenzaría a incorporar nuevas funciones de inteligencia artificial orientadas al procesamiento fotográfico, optimización energética y administración automática del rendimiento general, siguiendo una tendencia que ya domina el segmento premium de teléfonos inteligentes.

Entre las características que sobrevivirían al paso de los años figura el puerto de auriculares de 3,5 milímetros junto al soporte Dual SIM. Ambos elementos son cada vez menos frecuentes dentro de la gama alta, especialmente entre fabricantes que priorizan diseños más compactos o completamente inalámbricos.

Los colores tampoco pasaron desapercibidos. La compañía prepararía versiones en Negro Grafito, Plata Iolita y un nuevo Rojo Granate. Esta última variante rápidamente comenzó a ganar protagonismo en redes sociales debido al regreso de tonos más llamativos dentro de la línea Xperia premium.

Un precio que cambia la conversación alrededor de Xperia

La cifra filtrada terminó convirtiéndose en el aspecto más comentado del dispositivo. El smartphone apareció listado por 1.868 euros en Alemania, un valor equivalente a unos 2.185 dólares al cambio actual. En Reino Unido, el precio alcanzó las 1.728 libras esterlinas, cerca de 2.290 dólares, posicionándolo entre los teléfonos Android más caros vistos recientemente dentro de la gama premium.

Dentro del paquete de lanzamiento también aparecerían incluidos los nuevos auriculares Sony WH-1000XM6. Sony ya utilizó promociones similares en campañas anteriores para reforzar el valor de sus dispositivos premium, aunque en esta ocasión el incremento resulta lo suficientemente elevado como para abrir interrogantes sobre su posicionamiento comercial.

Algunos analistas consideran que Amazon podría haber utilizado precios temporales para evitar ventas accidentales antes del anuncio oficial. Incluso contemplando esa posibilidad, la filtración deja entrever que Sony seguirá apostando por una estrategia dirigida a usuarios entusiastas de la fotografía, el audio premium y la experiencia multimedia avanzada.

Ahora la principal incógnita pasa por la reacción del mercado frente a uno de los teléfonos Android más caros filtrados hasta el momento. Mientras otros fabricantes buscan competir mediante precios más agresivos, Sony parece reforzar nuevamente una propuesta exclusiva orientada a un público mucho más específico dentro del ecosistema premium.

Imágenes: OnLeaks x MySmartPrice / Editadas con IA