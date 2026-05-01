El moto g max amplía el alcance de la serie g de Motorola al integrar especificaciones que elevan el estándar de la gama media. Reúne mejoras en fotografía, experiencia visual y resistencia, con un enfoque en rendimiento sostenido dentro de su categoría y sin alejarse de un posicionamiento accesible en el mercado.



Motorola concentra en este modelo avances que abarcan cámara, pantalla y durabilidad. El moto g max se ubica entre los equipos más completos de la familia, dirigido a usuarios que priorizan desempeño, calidad de imagen y estabilidad en el uso continuo, con un equilibrio entre funciones y precio dentro de la gama media.

Con 200 MP, el sensor principal integra estabilización óptica y tecnología Ultra Pixel que capta 16 veces más luz que un lente convencional. En condiciones de baja iluminación, las imágenes conservan nitidez y reducen el ruido frente a otros equipos similares. Incluye zoom 2x sin pérdida de calidad que mantiene el nivel de detalle.

El Modo Retrato incorpora distancias focales de 24 mm, 35 mm y 50 mm, que modifican el encuadre sin necesidad de desplazamiento. Desde una misma posición, el usuario obtiene distintos resultados visuales. Esta configuración amplía las opciones de captura dentro de la serie g y aporta mayor flexibilidad en diferentes escenarios fotográficos.

La cámara frontal de 32 MP y el ultra gran angular de 8 MP completan el sistema. Se integran funciones como Captura Automática de Sonrisas y herramientas de edición con IA en Google Fotos, entre ellas Borrador Mágico, Enfocar y Reimaginar, que facilitan ajustes rápidos sin necesidad de aplicaciones externas.

Moto g max: pantalla con mayor brillo y fluidez en distintas condiciones de luz

Bajo luz directa o en interiores, la pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de 120 Hz mantiene claridad y fluidez. El brillo alcanza los 5.000 nits y se ajusta automáticamente según la iluminación ambiental, favoreciendo la visibilidad en distintos entornos sin afectar la experiencia visual.

Los altavoces estéreo con Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio registran un incremento de hasta 280% en potencia frente a la generación anterior. La reproducción mantiene claridad incluso en entornos con ruido, con mejoras perceptibles en contenido multimedia, llamadas y reproducción de audio en diferentes situaciones de uso.

La batería de 5.200 mAh cubre jornadas completas de uso continuo. La carga TurboPower 30 añade varias horas de autonomía en pocos minutos y mantiene el dispositivo activo en escenarios con poco tiempo disponible para recargar, sin comprometer el rendimiento general durante el día.

El procesador MediaTek Dimensity 6400 gestiona la conectividad 5G y los 8 GB de RAM físicos, ampliables hasta 24 GB mediante RAM Boost. Con Android 16 preinstalado, el equipo integra Gemini y Circle to Search, junto con funciones de Motorola enfocadas en personalización, seguridad e integración entre dispositivos.

Durabilidad real, construido para sobrevivir el uso diario

La certificación triple IP —IP66, IP68 e IP69— protege el equipo frente a lluvia, inmersión y chorros de agua a presión. El vidrio Corning Gorilla Glass 7i duplica la resistencia frente a caídas y rayones, mientras la certificación MIL-STD-810H cubre impactos desde 1,2 metros sobre superficies duras.

El chasis ultradelgado está disponible en tres colores validados por Pantone, dentro de un diseño que combina resistencia con estética. Esta configuración responde a condiciones de uso variables, donde el dispositivo se expone a golpes, caídas y factores externos sin afectar su funcionamiento ni su apariencia con el tiempo.

El moto g max estará disponible en Latinoamérica en las próximas semanas. Motorola recomienda consultar sus canales locales para conocer precios y fechas específicas en cada país. Varían según disponibilidad y mercado.

Imagen ilustrativa generada con IA (ChatGPT)