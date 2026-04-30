¿Cuál es la marca que domina el mercado de celulares reacondicionados en América Latina?

El mercado de celulares reacondicionados en América Latina gana terreno y empieza a consolidarse como una alternativa real frente a los dispositivos nuevos. Un informe reciente de Counterpoint Research proyecta que este segmento crecerá un 12% interanual en 2026, una cifra que supera el ritmo global estimado para esta categoría.

La tendencia responde a varios cambios en el comportamiento del consumidor y en la oferta disponible. Por un lado, cada vez más usuarios optan por equipos reacondicionados debido al ahorro que representan: pueden costar entre 50 y 200 dólares menos que un teléfono nuevo, lo que equivale a descuentos de entre el 30% y el 50%.

Al mismo tiempo, los comercios han ampliado su catálogo tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Esta mayor disponibilidad ha contribuido a mejorar la confianza en este tipo de productos, que durante años estuvo limitada por dudas sobre su calidad o garantía.

El crecimiento también está vinculado al aumento en los precios de los dispositivos nuevos, impulsado en parte por la escasez global de componentes como la memoria. Este factor ha llevado a más consumidores a considerar alternativas más económicas sin renunciar a equipos de gama media o alta.

Más oferta y nuevos hábitos de compra

El avance del comercio electrónico ha sido determinante. Plataformas como Mercado Libre, Amazon, Reuse, Clevercel y Trocafone han fortalecido la distribución de teléfonos reacondicionados en la región, facilitando el acceso a este tipo de dispositivos.

A esto se suma la participación de cadenas minoristas como Alkosto, Coppel, Walmart y Casas Bahia, que han comenzado a integrar estos productos en sus vitrinas. La presencia en tiendas físicas permite a los usuarios ver los equipos, comparar opciones y acceder a garantías, lo que reduce la percepción de riesgo.

Sin embargo, el mercado aún enfrenta retos. Las operadoras móviles no han desarrollado estrategias sólidas de recompra o intercambio de equipos, lo que limita la disponibilidad de dispositivos usados dentro de canales formales. Esto ha contribuido a que el ecosistema siga fragmentado.

Pese a estas limitaciones, el segmento ha mostrado un crecimiento sostenido. Entre 2021 y 2025, el volumen de equipos reacondicionados en la región aumentó un 44%, mientras que su participación alcanzó el 11% del mercado total de smartphones, con un valor superior a los 4.000 millones de dólares.

Marcas, precios y evolución del mercado

En este segmento, Apple lidera con una cuota global del 58%, impulsada por la demanda de dispositivos premium a precios más accesibles. Los consumidores encuentran en modelos anteriores de iPhone una forma de acceder a tecnología de alta gama sin asumir el costo de un equipo nuevo.

Otras marcas como Samsung y Motorola, que dominan el mercado de dispositivos nuevos en la región, tienen menor presencia en el mercado reacondicionado. Por su parte, fabricantes chinos como Xiaomi, vivo, realme y HONOR aún enfrentan el desafío de posicionarse en este segmento.

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El impacto de este mercado va más allá de la venta de dispositivos. También influye en el ecosistema digital, ya que facilita la migración de usuarios entre sistemas operativos, con un crecimiento destacado del uso de iOS.

Además, el auge de los reacondicionados está ligado a prácticas de economía circular. La reutilización de dispositivos y la recuperación de materiales contribuyen a reducir residuos electrónicos, un tema que gana relevancia en la industria tecnológica.

Con una combinación de precios más accesibles, mayor oferta y cambios en los hábitos de consumo, el mercado de smartphones reacondicionados en América Latina se perfila como uno de los segmentos con mayor dinamismo en los próximos años.