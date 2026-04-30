Aurora Nex: así es el celular modular de Dreame que cambia según el usuario

La empresa tecnológica china, Dreame, anunció su entrada al mercado de los teléfonos inteligentes con una propuesta que busca romper con el diseño tradicional: un dispositivo modular que puede adaptarse a distintas necesidades. Se trata del Aurora Nex, un equipo que permite añadir o reemplazar componentes físicos según el uso que le dé cada persona.

La compañía, que durante la misma semana presentó productos como televisores, robots y electrodomésticos, apuesta ahora por un teléfono que no sea una estructura cerrada. La idea es que el usuario pueda modificarlo con módulos intercambiables que se acoplan en la parte trasera.

El sistema incluye, por ahora, cuatro módulos. Uno de los más llamativos es el de cámara de acción, con sensor de 50 megapíxeles y enfoque automático rápido. También está el módulo telefoto, que incorpora zoom óptico de 10x y tecnología para mejorar imágenes en alto rango dinámico.

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Otro componente es el módulo satelital, diseñado para realizar llamadas desde cualquier lugar, incluso sin cobertura móvil tradicional. Durante la presentación, la empresa mostró su uso en zonas remotas, lo que apunta a usuarios que viajan o trabajan en lugares aislados.

El cuarto módulo, llamado Agente, introduce funciones de inteligencia artificial. Este accesorio tendría su propia pantalla y memoria, con capacidad para escuchar el entorno, resumir conversaciones y anticipar acciones del usuario a partir de su comportamiento diario.

Un teléfono que se adapta al usuario

Además de la modularidad, el Aurora Nex incorpora características técnicas que buscan competir en la gama alta. Incluye una batería de 7000 mAh, carga inalámbrica de alta potencia y un sensor de una pulgada para la cámara principal.

La compañía también trabaja en mejoras de conectividad, como antenas de cobertura completa y sistemas que optimizan la señal en tiempo real. Todo esto funcionaría sobre Aura OS 1.0, una capa de software propia basada en Android.

Junto al smartphone, Dreame presentó la línea Aurora Lux, una serie de dispositivos orientados al segmento premium, fabricados con materiales de alta gama y acabados inspirados en joyería. Estos modelos apuntan a un público que busca diseño exclusivo además de funcionalidad.

Anillos inteligentes y nuevas formas de interacción

El lanzamiento también incluye una familia de anillos inteligentes con distintas funciones. Uno de ellos incorpora retroalimentación háptica, con un pequeño motor que emite vibraciones para notificar llamadas, mensajes o recordatorios de actividad física.

Otro modelo está enfocado en salud, con sensores que registran frecuencia cardíaca, temperatura corporal y actividad diaria. El sistema analiza estos datos y genera recomendaciones personalizadas.

También hay un anillo con tecnología NFC que permite realizar pagos o validar tiquetes de transporte con solo acercar la mano a un lector compatible.

Estos dispositivos tendrían una autonomía de hasta 100 días, resistencia al agua y compatibilidad con sistemas iOS y Android. La empresa también planea versiones de lujo con acabados premium.

Dreame prevé que tanto el Aurora Nex como los anillos inteligentes lleguen al mercado entre finales de 2026 y comienzos de 2027. La apuesta marca su intención de competir en un segmento dominado por grandes fabricantes, con una propuesta centrada en la personalización del hardware.