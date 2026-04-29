Motorola Signature Brilliant Collection: así es el celular con Swarovski que llegará a Colombia, este sería su precio

Motorola prepara la llegada a Colombia del Motorola Signature Brilliant Collection, una edición que se desmarca de la competencia al combinar materiales de lujo con un hardware de gama alta. El dispositivo forma parte de una línea que busca posicionarse en un segmento donde el diseño tiene tanto peso como el rendimiento.

Uno de los puntos más llamativos está en su acabado. El equipo integra 20 cristales de Swarovski colocados a mano sobre una superficie en tono Violet Indigo, desarrollado junto a Pantone. El patrón, inspirado en constelaciones, genera reflejos que cambian con la luz y el movimiento, lo que convierte al teléfono en un objeto visualmente protagonista.

A nivel técnico, el motorola signature mantiene especificaciones propias de la gama más alta. Incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5, funciones avanzadas de inteligencia artificial, una cámara con alto rendimiento en su categoría y una batería optimizada para ofrecer autonomía sin aumentar el grosor del equipo. También suma resistencia al agua y al polvo, junto con materiales pensados para una mayor durabilidad.

¿Cuánto costará y cuándo llegará a Colombia?

Aunque la compañía no ha confirmado una cifra oficial, el posicionamiento del dispositivo permite anticipar su rango de precio en el país. Por sus materiales, colaboraciones y características, el equipo se ubicaría entre los 6.500.000 y 8.500.000 pesos colombianos, superando el promedio de los celulares premium disponibles actualmente.

En cuanto a disponibilidad, la Brilliant Collection está prevista para llegar a Colombia en las próximas semanas. Su distribución podría ser limitada, lo que reforzaría su carácter exclusivo dentro del mercado local.

Esta edición también incluye los moto buds 2 plus, audífonos inalámbricos que siguen la misma línea estética. Cada auricular incorpora cristales Swarovski, mientras que el estuche suma más detalles decorativos y promete hasta 40 horas de reproducción, con tecnología de audio desarrollada junto a Bose.

Un celular pensado para destacar

El motorola signature no está dirigido a un público masivo. Su propuesta apunta a usuarios que buscan diferenciarse, donde el celular cumple una función que va más allá de lo técnico. La presencia de materiales poco habituales en smartphones responde a una demanda creciente por dispositivos que también funcionen como accesorios de estilo.

Además del diseño, el equipo incorpora elementos de sostenibilidad, como el uso de metales reciclados y plásticos de origen postconsumo. A esto se suma una batería diseñada para mantener su rendimiento durante más ciclos de carga, lo que extiende su vida útil.

La llegada de esta edición refuerza una tendencia en la industria: la integración de moda, tecnología y personalización en un mismo producto. En un mercado saturado de especificaciones similares, la diferenciación se traslada a la experiencia visual y al valor simbólico del dispositivo.