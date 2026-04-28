¿Cómo tomar mejores fotos de noche con el celular: guía práctica paso a paso?

Tomar fotos de noche en la ciudad ya no depende de equipos profesionales. Los avances en cámaras móviles han trasladado esa posibilidad al bolsillo, pero los resultados siguen estando ligados a cómo se usa el dispositivo. Con la llegada de la serie Xiaomi 17 al país, la marca difundió una guía con recomendaciones prácticas para mejorar las capturas en condiciones de baja luz.

La propuesta no se centra en funciones complejas, sino en ajustes puntuales que influyen directamente en la imagen. El primero tiene que ver con el control de las fuentes luminosas. En escenas urbanas, donde abundan faroles, avisos y luces de vehículos, el brillo puede saturar la toma. Por eso, se sugiere seleccionar en pantalla el punto más iluminado y reducir la exposición manualmente. Este gesto permite equilibrar luces y sombras sin perder detalle.

También hay una recomendación ligada al momento de la toma. Minutos después del atardecer ocurre un breve intervalo en el que el cielo mantiene un tono azul profundo mientras la ciudad ya está iluminada. Ese contraste genera imágenes más equilibradas y con mayor riqueza visual, sin necesidad de ajustes posteriores.

¿Cómo influyen la técnica y el encuadre?

La estabilidad sigue siendo un factor determinante. Aunque los smartphones actuales integran sistemas de estabilización, pequeños movimientos pueden afectar la nitidez en fotos nocturnas. Sostener el equipo con ambas manos, mantener el cuerpo firme y esperar un segundo adicional tras disparar ayuda a que el procesamiento de la imagen sea más preciso. El uso de trípode, aunque no indispensable, aporta un nivel extra de control.

En cuanto al encuadre, la guía propone utilizar elementos del entorno como parte de la composición. Rejas, ventanas o estructuras urbanas pueden servir para delimitar la escena y generar sensación de profundidad. Este recurso no depende del dispositivo, sino de la forma en que se construye la imagen.

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Otra sugerencia apunta a cambiar el ángulo habitual. Colocar el teléfono cerca del suelo modifica la perspectiva y permite incluir reflejos o líneas de la calle que amplían la escena. Es una variación simple que altera el resultado final sin necesidad de edición.

Para quienes buscan efectos más visibles, el modo de exposición prolongada ofrece una opción accesible. Al activarlo en zonas con tráfico, las luces de los vehículos quedan registradas como trazos continuos. El resultado depende, en gran medida, de mantener el teléfono inmóvil durante la captura.

La lista cierra con una advertencia: evitar el uso del flash. En entornos nocturnos, esta fuente de luz genera imágenes planas y rompe la iluminación natural del lugar. La recomendación es trabajar con la luz disponible, aprovechando las capacidades del sensor y el procesamiento del equipo.

Más allá del modelo de celular, estas indicaciones apuntan a resolver problemas frecuentes en fotografía nocturna. El rendimiento del hardware influye, pero el resultado final sigue dependiendo de decisiones básicas que pueden aplicarse en cualquier dispositivo.