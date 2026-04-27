Infinix NOTE 60 Pro: así funciona su “pantalla trasera”, batería de 6000 mAh, precio y características

El nuevo NOTE 60 Pro de Infinix llega al mercado con una propuesta que combina potencia, diseño y una apuesta poco habitual en su categoría: una “pantalla trasera” que no es exactamente un segundo panel convencional, sino un sistema visual integrado en el diseño del equipo.

Se trata de un smartphone que busca diferenciarse más allá del rendimiento. Integra el procesador Snapdragon 7s Gen 4 con conectividad 5G, acompañado de configuraciones de hasta 12 GB de RAM ampliable y 256 GB de almacenamiento. En pruebas de desempeño, la marca asegura mejoras significativas tanto en CPU como en GPU, lo que se traduce en una experiencia fluida en juegos, multitarea y uso cotidiano.

En Colombia, el equipo tiene un precio de lanzamiento de 1.459.990 pesos, que equivale aproximadamente a unos 370 dólares, dependiendo de la tasa de cambio. Está disponible a través de canales oficiales de la marca y tiendas de tecnología.

Un diseño que apuesta por lo visual

El NOTE 60 Pro está construido con un cuerpo unibody de aluminio, con bordes contorneados y acabados en colores como Titanium Niebla, Azul Océano Profundo o Naranja Solar. Más allá de lo estético, el elemento más llamativo está en su parte trasera.

Infinix introduce lo que denomina “Active Matrix”, una especie de matriz luminosa integrada en la parte posterior del dispositivo. No es una pantalla tradicional donde se pueda interactuar con contenido como en el panel principal. En realidad, funciona como un sistema de iluminación inteligente compuesto por pequeños puntos LED.

Este sistema se activa para mostrar notificaciones, llamadas entrantes, temporizadores o alertas sin necesidad de encender la pantalla principal. También permite personalización visual, incluyendo animaciones y elementos como “Pixel Pets”, pequeños gráficos animados que reaccionan a ciertas acciones del usuario.

En la práctica, no reemplaza una pantalla secundaria funcional, sino que actúa como un canal visual discreto. Sirve para recibir información rápida sin interrupciones, especialmente cuando el teléfono está en modo silencioso.

Pantalla principal y experiencia multimedia

En el frente, el dispositivo integra un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de hasta 144 Hz. Esto se traduce en una visualización fluida, tanto en desplazamientos como en videojuegos.

El brillo alcanza picos de hasta 4500 nits, lo que mejora la visibilidad en exteriores. Además, incluye protección con Gorilla Glass 7i y tecnologías enfocadas en el cuidado visual, como reducción de luz azul y atenuación PWM de alta frecuencia.

En términos de entretenimiento, el equipo suma altavoces duales desarrollados con JBL, lo que refuerza la experiencia en video, música y juegos.

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La batería es otro de sus puntos fuertes. Con 6000 mAh, promete largas jornadas de uso, junto con carga rápida de 90W que permite llegar al 50% en pocos minutos. También incluye carga inalámbrica de 30W y un sistema de autorreparación que busca prolongar su vida útil.

En fotografía, incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañada de un lente ultra gran angular. El sistema está pensado para responder tanto en condiciones de buena luz como en escenas nocturnas.

El NOTE 60 Pro no solo compite por especificaciones. Su apuesta está en cómo integra elementos visuales y funcionales en el diseño, especialmente con esa matriz trasera que, sin ser una pantalla completa, abre una nueva forma de interacción.