Review Infinix Note Edge 5G: rendimiento, pantalla 1.5K y autonomía en uso real

Hay celulares que pasan desapercibidos y otros que, desde que se sacan de la caja, generan curiosidad. El Infinix Note Edge 5G entra en ese segundo grupo. No solo por su acabado en azul —llamativo sin caer en excesos— sino por una propuesta que intenta llevar características de gamas más altas a un precio más accesible. Lo interesante es que no se queda en la intención: en el uso diario hay argumentos que lo respaldan.

Con apenas 7,2 mm de grosor y cerca de 190 gramos, es un equipo cómodo de sostener durante largos periodos. La pantalla curva ayuda más de lo que parece, no solo en lo visual sino en el agarre. Se adapta bien a la mano y da la sensación de estar frente a un dispositivo más compacto de lo que realmente es.

Infinix incluye funda y, más importante, un protector diseñado para este tipo de pantalla. No es un accesorio menor. Los paneles curvos suelen ser problemáticos en ese aspecto, y aquí la marca resuelve de entrada una molestia frecuente.

Pantalla, sonido y rendimiento en equilibrio

El panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de hasta 120 Hz es uno de los puntos más sólidos del dispositivo. En la práctica, la navegación es fluida, el desplazamiento entre aplicaciones responde bien y el consumo de video se siente más inmersivo gracias a la curvatura y al aprovechamiento del espacio frontal.

El sonido acompaña esa experiencia. Los parlantes estéreo con ajuste de JBL entregan un audio claro, con buena presencia en medios y suficiente potencia para ver contenido sin depender de audífonos. Para juegos casuales o series, cumple sin esfuerzo.

En rendimiento, el MediaTek Dimensity 7100 se comporta de forma estable. No está pensado para sesiones exigentes prolongadas, pero responde bien en multitarea, redes sociales, streaming y juegos que no exijan al máximo el hardware. La memoria RAM, que puede ampliarse de forma virtual, ayuda a mantener abiertas varias aplicaciones sin cierres inesperados.

El sistema XOS 16 suma funciones útiles apoyadas en inteligencia artificial. No son invasivas y aportan en tareas cotidianas. El botón lateral configurable también marca diferencia en la experiencia: permite acceder rápidamente a funciones sin perder tiempo navegando.

Cámara, batería y experiencia diaria

La cámara principal de 50 megapíxeles cumple en escenarios bien iluminados. Las fotos tienen buen nivel de detalle y colores equilibrados, pensadas más para compartir que para edición avanzada. Los modos adicionales —como retrato, noche o vlog— amplían las posibilidades sin complicar la interfaz.

En video, alcanza 2K a 30 fps. Es suficiente para registros personales y contenido en redes, aunque no apunta a un usuario profesional.

La batería es, probablemente, uno de los puntos más destacados. Con 6150 mAh, este equipo está diseñado para durar. En uso real, puede superar el día completo sin necesidad de recarga, incluso con consumo intensivo de pantalla. La carga rápida de 45 W reduce los tiempos de espera, y la carga inversa añade un plus práctico.

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El Infinix Note Edge 5G está pensado para quienes priorizan consumo de contenido, autonomía y una experiencia fluida en el día a día. No busca competir con los modelos más costosos, pero sí ofrecer una combinación equilibrada que, en la práctica, resulta más relevante para la mayoría de usuarios.