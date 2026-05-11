Los procesadores Android más potentes de 2026: Qualcomm y MediaTek dominan el ranking

El mercado de celulares Android arrancó 2026 con una nueva batalla por el rendimiento. La más reciente clasificación de AnTuTu, publicada en mayo, muestra cuáles son los procesadores móviles más potentes del momento y deja una conclusión evidente: Qualcomm y MediaTek siguen liderando la carrera por ofrecer más potencia en smartphones premium.

La lista, basada en pruebas de rendimiento realizadas con la versión V11 del benchmark, evalúa el desempeño de CPU y GPU en diferentes tareas. Esto incluye juegos, multitarea, procesamiento gráfico e inteligencia artificial. Para quienes piensan cambiar de celular este año, el ranking sirve como una referencia útil para entender qué tan potente puede ser un dispositivo antes de comprarlo.

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En el primer lugar aparece el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, que alcanzó una puntuación total de 2.449.060 puntos. El chip utiliza una arquitectura con núcleos Oryon Prime y Oryon Performance, además de velocidades de hasta 4,6 GHz.

Muy cerca se ubicó el MediaTek Dimensity 9500 con 2.319.961 puntos. MediaTek logró una diferencia mínima frente a Qualcomm gracias a una configuración enfocada en alto rendimiento gráfico y tareas avanzadas de IA.

El tercer lugar fue para el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mientras que el cuarto puesto quedó en manos del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

¿Qué mide realmente AnTuTu y por qué importa?

Aunque muchas marcas utilizan estas cifras para promocionar sus teléfonos, el puntaje de AnTuTu no significa automáticamente que un celular sea “mejor” en todos los aspectos. La plataforma mide potencia bruta, pero factores como la optimización del sistema, la batería, la refrigeración y el software también influyen en la experiencia diaria.

Aun así, estos resultados permiten identificar tendencias tecnológicas. Por ejemplo, los procesadores más recientes ya superan ampliamente la barrera de los dos millones de puntos, algo impensable hace apenas dos años.

También llama la atención la presencia de nuevos fabricantes y arquitecturas. Xiaomi, por ejemplo, logró entrar al top 10 con el Mi XRing O1, un procesador propio que alcanzó 1.582.587 puntos.

Samsung tampoco quedó fuera del listado. El Samsung Exynos 2500 apareció en el décimo lugar, mientras que Google mantiene presencia con el Google Tensor G4.

Los chips premium ya no son solo para gaming

Uno de los cambios más notorios en 2026 es que el rendimiento dejó de estar asociado únicamente a videojuegos. Los procesadores actuales también están diseñados para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Eso incluye edición de fotos con IA, traducciones en tiempo real, asistentes inteligentes y herramientas de generación de contenido sin depender completamente de la nube.

Por esa razón, fabricantes como Qualcomm y MediaTek están apostando por núcleos especializados y GPUs mucho más potentes. La diferencia entre generaciones también se volvió más agresiva. El salto entre un Snapdragon 8 Gen 2 y un Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera el millón de puntos en AnTuTu.

La clasificación también muestra que los chips de gama alta de años anteriores siguen siendo competitivos. Procesadores como el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o el MediaTek Dimensity 9300 todavía ofrecen rendimiento suficiente para tareas exigentes y podrían seguir apareciendo en celulares premium más económicos durante 2026.