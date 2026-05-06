Estas son las tablets más potentes de 2026: OnePlus lidera el ranking

La competencia por tener la tablet más potente del mercado ya no se limita a Apple o Samsung. El más reciente ranking de rendimiento de AnTuTu, actualizado en abril de 2026, muestra que fabricantes chinos como OnePlus, Lenovo y HONOR dominan actualmente la lista de dispositivos con mejor desempeño, especialmente en tareas exigentes como videojuegos, edición de video, inteligencia artificial y multitarea avanzada.

La tablet que lidera el listado es la OnePlus Pad 4, que alcanzó una puntuación total de 3.903.277 puntos en AnTuTu V11. El resultado la ubica como la tableta Android más potente del momento gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

El puntaje de AnTuTu se calcula a partir de pruebas de CPU, GPU, memoria y experiencia de usuario. La cifra no mide únicamente velocidad, sino también estabilidad, capacidad gráfica y respuesta del sistema en uso diario.

Muy cerca aparece la Legion Y700 Gen5 de Lenovo con 3.866.144 puntos, seguida por la HONOR MagicPad3 Pro 13.3 con 3.676.739 puntos. Las tres comparten el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador que actualmente domina la gama premium en tablets Android.

Las tablets Android dominan el rendimiento

El ranking deja una señal clara: Android tomó ventaja en potencia bruta dentro del mercado de tablets. Modelos como la OPPO Pad 4 Pro, la OnePlus Pad 3 y la Red Magic Tablet 3 Pro también superan los 3 millones de puntos, una cifra que hace apenas dos años estaba reservada para computadores portátiles.

Samsung, aunque mantiene presencia en la lista, quedó más abajo frente a sus competidores chinos. La Galaxy Tab S11 Ultra ocupa el décimo lugar con 2.751.643 puntos, mientras que la Galaxy Tab S11 aparece en la posición 11.

Esto no significa necesariamente que las Galaxy Tab sean malas opciones. Samsung sigue destacándose por su ecosistema, compatibilidad con accesorios y soporte de software. Sin embargo, en pruebas puras de rendimiento, otras marcas están ofreciendo cifras superiores.

Otro detalle llamativo es el crecimiento de tablets pensadas para gaming. Equipos como la Red Magic Pad Pro y la Legion Y700 2025 fueron diseñados para sesiones largas de juego, con sistemas avanzados de refrigeración y pantallas de alta tasa de refresco.

¿Qué significa realmente tener la tablet más potente?

Aunque el rendimiento es importante, no siempre determina cuál es la mejor tablet para todos los usuarios. Un equipo con más potencia suele ofrecer ventajas en edición multimedia, videojuegos exigentes y funciones de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo.

También puede mejorar la vida útil del equipo, ya que un procesador más avanzado soporta actualizaciones y aplicaciones pesadas durante más tiempo.

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Sin embargo, otros factores siguen siendo determinantes: calidad de pantalla, autonomía, optimización del sistema operativo, compatibilidad con lápices digitales y precio.

Por ejemplo, una tablet enfocada en productividad puede ser más útil para estudiantes o profesionales que un modelo gaming con mayor potencia gráfica. De igual forma, muchos usuarios probablemente no notarán diferencias enormes entre una tablet de 2,7 millones y otra de 3,9 millones de puntos en tareas básicas como videollamadas, navegación o streaming.

Lo que sí deja claro el ranking de AnTuTu es que el mercado de tablets Android atraviesa uno de sus momentos más competitivos. Las marcas ya no compiten solo por diseño o batería: ahora la batalla está centrada en quién logra convertir una tablet en un verdadero reemplazo para un computador portátil.