Xiaomi Pad 8 llega a Colombia: precio, características y cómo comprar la nueva tableta

La nueva generación de tabletas de Xiaomi ya está en Colombia. La compañía presentó la serie Xiaomi Pad 8, una apuesta que busca responder a las necesidades de quienes trabajan, estudian o consumen contenido desde distintos lugares, sin depender de un computador tradicional.

Los dispositivos llegan con mejoras en rendimiento, diseño y software, apoyadas en Xiaomi HyperOS 3. Este sistema integra funciones que acercan la experiencia de uso a la de un PC, especialmente en tareas como edición de documentos, navegación multitarea y consumo multimedia.

En términos de diseño, la Xiaomi Pad 8 mantiene una estructura metálica de una sola pieza, con un grosor cercano a los 5,75 milímetros y un peso de aproximadamente 485 gramos. Estas características facilitan su transporte sin sacrificar autonomía. La pantalla de 11,2 pulgadas ofrece resolución 3.2K y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, lo que se traduce en imágenes más fluidas tanto para video como para juegos o trabajo gráfico. Además, incorpora compatibilidad con Dolby Vision y certificaciones de cuidado visual, pensadas para uso prolongado.

El rendimiento es otro de los puntos centrales. La versión estándar integra el procesador Snapdragon 8s Gen 4, mientras que la versión Pro incorpora el Snapdragon 8 Elite, fabricado en 3 nanómetros. Estas configuraciones permiten ejecutar aplicaciones exigentes, trabajar con múltiples tareas al tiempo y manejar procesos de edición con mayor estabilidad.

Funciones de productividad y herramientas integradas

La serie incluye herramientas orientadas al trabajo diario. Entre ellas, una versión optimizada de WPS Office, que permite crear y editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente desde la tableta. A esto se suma el modo workstation, diseñado para ofrecer una experiencia más cercana a un entorno de escritorio.

También se integran funciones basadas en inteligencia artificial a través de Xiaomi HyperAI. Estas incluyen reconocimiento de voz, traducción en tiempo real y asistencia en tareas creativas, lo que amplía el uso del dispositivo más allá del entretenimiento.

En autonomía, ambos modelos cuentan con baterías de 9200 mAh. La carga rápida alcanza los 45 W en la versión estándar y los 67 W en la Pro, lo que permite recuperar energía en menos tiempo y sostener jornadas largas de uso.

La conectividad también da un salto con la inclusión de Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y puertos USB 3.2, lo que facilita transferencias rápidas y una conexión más estable en entornos colaborativos.

Accesorios, precio y cómo adquirirla

La Xiaomi Pad 8 es compatible con accesorios que amplían sus capacidades. Entre ellos, el Xiaomi Focus Pen Pro, pensado para escritura y dibujo con mayor precisión, así como teclados externos que permiten convertir la tableta en una herramienta de trabajo más completa.

En el caso de la versión Pro, se suma una variante con acabado en cristal mate y nano textura antirreflejo, que mejora la visibilidad en espacios con alta iluminación y favorece el uso con lápiz óptico.

En Colombia, la Xiaomi Pad 8 tiene un precio de lanzamiento de $2.999.900 en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Como incentivo de compra, incluye teclado y lápiz óptico.

Los dispositivos estarán disponibles en tiendas físicas de la marca, su canal en línea y distribuidores autorizados como operadores móviles y grandes superficies. Los interesados pueden acercarse a estos puntos para conocer el equipo, probarlo y adquirirlo directamente.