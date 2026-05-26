Lank: la plataforma legal para pagar menos por Netflix, Spotify y hasta ChatGPT

En momentos en los que las plataformas digitales pesan cada vez más en el bolsillo, una web nacida en Chile encontró una manera de reducir el gasto mensual sin recurrir a cuentas piratas ni métodos ilegales. Se trata de Lank, un servicio que permite compartir suscripciones de streaming, inteligencia artificial y software entre usuarios desconocidos, automatizando pagos y acceso a los cupos disponibles.

La propuesta apunta a algo que ya muchas personas hacen de manera informal: dividir el costo de servicios como Netflix, Spotify o Disney+ entre varias personas. La diferencia es que aquí el proceso se organiza desde una plataforma que funciona como intermediaria y que, además, acepta pagos sin necesidad de tarjeta de crédito.

Actualmente, Lank opera en Chile, México, Perú y Argentina. Según cifras entregadas por la compañía, ya supera el millón de usuarios activos entre todos los mercados y solo en Argentina alcanzó 200.000 usuarios desde su llegada en 2025.

¿Cómo funciona compartir suscripciones en Lank?

El sistema tiene dos perfiles. El primero es el de quienes ya pagan una plataforma y tienen espacios libres dentro de su plan familiar o compartido. Estas personas pueden ofrecer esos cupos a otros usuarios y recuperar parte del dinero que pagan cada mes.

El segundo perfil es el de quienes quieren acceder a plataformas premium pagando menos. En vez de asumir el costo completo de un servicio, solo pagan una fracción correspondiente a su espacio dentro de la cuenta compartida.

Lank asegura que el proceso es legal porque utiliza las modalidades familiares o grupales ya existentes en muchas plataformas digitales. Además, la web se encarga de automatizar pagos, recordatorios y transferencias para evitar acuerdos manuales entre desconocidos.

Uno de los puntos que más llama la atención es que no exige tarjeta de crédito. Los usuarios pueden pagar con transferencias, billeteras virtuales, tarjetas prepago o débito. Esto abre la puerta a personas que no están bancarizadas o que tienen limitaciones para acceder a servicios internacionales.

La plataforma también permite contratar servicios por periodos cortos. Un usuario puede pagar solo un mes de acceso o extender la suscripción por más tiempo según lo necesite.

El auge de las cuentas compartidas llegó a la inteligencia artificial

Aunque las plataformas de series y música siguen siendo las más populares, Lank encontró un nuevo mercado en las herramientas de inteligencia artificial. Hoy es posible compartir accesos a servicios como ChatGPT, Claude, Gemini o Perplexity pagando menos que el valor completo de la suscripción.

Sin embargo, aquí aparece una advertencia importante. En algunos casos, los integrantes del grupo pueden visualizar historiales, carpetas o conversaciones almacenadas dentro de la cuenta compartida. Esto significa que la privacidad depende mucho del uso que cada persona haga de la herramienta.

Además de IA, la plataforma ofrece accesos compartidos a servicios deportivos, videojuegos, educación, software de diseño y gestores de contraseñas.

Los precios varían según la plataforma y el número de personas dentro del grupo. Entre las opciones disponibles aparecen servicios como Netflix, NBA League Pass, DirecTV GO, Apple Music, YouTube Premium y Disney+.

Lank también implementó un sistema de recompensas para usuarios frecuentes. A través de puntos y desafíos internos, algunas personas pueden obtener descuentos o incluso recuperar parte del dinero invertido en suscripciones.

La popularidad de este modelo muestra cómo el aumento en el costo de los servicios digitales está cambiando la forma en que las personas consumen entretenimiento y herramientas online. Lo que antes era un acuerdo improvisado entre amigos, ahora empieza a convertirse en un negocio organizado alrededor de las cuentas compartidas.