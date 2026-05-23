Android 17: lista de celulares compatibles y fecha de actualización

Google presentó Android 17 durante el Android Show previo al Google I/O 2026 y confirmó que la actualización comenzará a llegar de forma gradual durante este año. Los primeros dispositivos en recibirla serán los teléfonos Pixel compatibles, seguidos por modelos de Samsung, Xiaomi, Motorola y otras marcas que ya preparan sus calendarios de despliegue.

Android incorpora cambios en la interfaz, mejoras para multitarea y ajustes pensados para pantallas grandes y dispositivos plegables. También suma nuevas opciones de personalización y un sistema más fluido para navegar entre aplicaciones. Además, mejora el funcionamiento en dispositivos plegables y equipos con pantallas de gran tamaño.

Google también agregó nuevas funciones de seguridad para reforzar la protección de datos y limitar el acceso de aplicaciones sospechosas. Parte de estas mejoras llegarán mediante futuras actualizaciones, algo que la compañía mantendrá después del lanzamiento inicial del sistema operativo.

Celulares Samsung, Xiaomi, Motorola y Pixel compatibles

Los primeros modelos confirmados pertenecen a la línea Google Pixel. La actualización llegará desde los Pixel 6 en adelante, incluyendo Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 y dispositivos plegables como Pixel Fold y Pixel Pro Fold. Como suele ocurrir, los teléfonos de Google recibirán la actualización antes que el resto del mercado.

Samsung tendrá una de las listas más amplias de compatibilidad. La actualización alcanzará las familias Galaxy S23, S24, S25 y S26, además de varios modelos Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip. También llegarán novedades a equipos de las líneas Galaxy A, Galaxy M y Galaxy F.

Motorola actualizará equipos recientes de las líneas Razr, Edge y Moto G. Xiaomi hará lo mismo con dispositivos Xiaomi 13, 14, 15 y 17, además de Redmi Note, POCO y algunos modelos plegables MIX Fold. El despliegue en estas marcas comenzará después de la llegada oficial a los Pixel.

OnePlus confirmó compatibilidad para modelos OnePlus 11, 12 y 13, además de varios equipos Nord. OPPO actualizará teléfonos de las familias Find X y Reno, mientras que vivo hará lo mismo con dispositivos de las series X, V y Y. Nothing y realme también preparan la llegada de la actualización a parte de sus equipos recientes.

Android 17: cuándo llegará la actualización a cada celular

Las fechas de actualización dependerán de cada fabricante, región y operador móvil. Los Pixel serán los primeros en recibir la versión estable y luego comenzará el despliegue en el resto de marcas durante los meses siguientes.

Los modelos premium suelen actualizarse antes que los teléfonos de gama media o entrada. Además, algunas funciones pueden variar según el hardware de cada dispositivo y las decisiones de cada fabricante sobre su capa de personalización.

La llegada del nuevo sistema también vuelve a poner atención sobre las políticas de soporte. Cada vez más usuarios consideran importante la cantidad de años de actualización antes de comprar un teléfono, especialmente en equipos de gama alta que buscan mantenerse vigentes durante más tiempo.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)