Google presenta Gemini Omni Flash: la IA que ahora puede crear y editar videos con solo hablarle

La carrera por dominar la inteligencia artificial generativa acaba de entrar en una nueva etapa. Durante su más reciente anuncio, Google presentó Gemini Omni Flash, un nuevo modelo de IA que no solo responde preguntas o genera imágenes, sino que también puede crear y editar videos completos a partir de texto, imágenes, audio e incluso otros videos.

La novedad marca un cambio importante dentro de la familia Gemini. Hasta ahora, muchas herramientas de inteligencia artificial se enfocaban en producir texto o imágenes aisladas. Omni Flash intenta unirlo todo en un mismo sistema: razonamiento, comprensión multimedia y creación audiovisual.

La apuesta de Google apunta a convertir la IA en una herramienta de producción creativa mucho más cercana a una conversación natural. En lugar de usar programas complejos de edición, la idea es que puedas modificar un video simplemente escribiendo o diciendo lo que quieres cambiar.

Por ejemplo, el modelo puede tomar un clip grabado desde un celular y transformar el entorno, agregar objetos, modificar movimientos o cambiar el estilo visual sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Una IA que mezcla video, audio, imágenes y texto

Lo que diferencia a Gemini Omni Flash de otros modelos es que fue diseñado para trabajar de forma multimodal desde el inicio. Eso significa que entiende distintos tipos de contenido al mismo tiempo y puede combinarlos en una sola creación coherente.

Según Google, el modelo puede recibir imágenes, texto, clips de video y referencias de audio para producir una nueva pieza audiovisual. Incluso puede mantener consistencia entre escenas y personajes mientras el usuario realiza cambios progresivos mediante conversación.

La compañía mostró ejemplos donde la IA transforma una escena cotidiana en una secuencia futurista, convierte reflejos en superficies líquidas o añade efectos animados a objetos en movimiento. También puede crear explicaciones visuales de temas complejos, como el plegamiento de proteínas, usando animaciones tipo stop motion.

Otro punto llamativo es que Gemini Omni Flash intenta entender cómo funcionan las cosas en el mundo real. Google asegura que el modelo incorpora una comprensión más avanzada de física, movimiento y dinámica de objetos, lo que permite generar videos más naturales y menos artificiales.

Eso podría darle ventaja frente a otras plataformas de generación de video con IA que todavía tienen dificultades para mantener coherencia en movimientos, sombras o interacción entre objetos.

Google quiere llevar la IA creativa a más usuarios

La intención de Google no parece limitarse a profesionales de edición o estudios creativos. La empresa quiere integrar Omni Flash en servicios de consumo masivo como la app Gemini, Google Flow y especialmente YouTube Shorts.

De hecho, la compañía confirmó que la herramienta estará disponible sin costo para usuarios de YouTube Shorts y YouTube Create App. Con esto, Google busca facilitar la creación rápida de contenido para creadores digitales, influencers y usuarios que producen videos desde el celular.

También habrá acceso para desarrolladores y empresas mediante API durante las próximas semanas, lo que podría abrir la puerta a nuevas aplicaciones comerciales y herramientas de producción automatizada.

Te puede interesar: Google presenta sus nuevas gafas inteligentes con IA: así funcionan y qué pueden hacer

Otro detalle importante es que Google está impulsando funciones de avatares digitales. La IA puede generar videos usando una versión virtual del usuario y replicar su voz, aunque la empresa afirma que todavía está probando cómo implementar estas capacidades de forma responsable.

Para evitar problemas relacionados con desinformación o contenido manipulado, todos los videos creados con Gemini Omni incluirán SynthID, una marca de agua digital invisible desarrollada por Google para identificar material generado por IA.

Por ahora, Gemini Omni Flash ya comenzó a desplegarse para usuarios de los planes Google AI Plus, Pro y Ultra a nivel mundial. El acceso se realiza desde la aplicación Gemini y otras plataformas integradas de Google.

La presentación deja claro que Google quiere ir más allá de los chatbots tradicionales. Su nuevo modelo intenta convertir la inteligencia artificial en una herramienta capaz de producir contenido audiovisual completo desde una simple conversación.