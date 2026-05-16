Moto G37 y G37 Power: precio, diferencias y disponibilidad

Después de debutar en Europa el mes pasado, los Moto G37 y G37 Power se preparan para llegar a India el 19 de mayo. Motorola llevará ambos modelos al mercado con conectividad 5G y baterías de gran capacidad como principales argumentos dentro de la gama media.

Ambos modelos comparten gran parte de sus especificaciones. Los dos integran una pantalla LCD de 6,67 pulgadas con resolución HD+ y tasa de refresco de 120 Hz para ofrecer navegación más fluida en redes sociales, videojuegos y plataformas de video. También incorporan Android 16, lector de huellas lateral y compatibilidad con tarjetas microSD de hasta 1 TB.

Qué cambia entre el Moto G37 y el G37 Power

La principal diferencia aparece en la batería. El Moto G37 incorpora una unidad de 5.200 mAh con carga TurboPower de 20 W, mientras que la versión Power aumenta la capacidad hasta 7.000 mAh y eleva la carga rápida a 30 W. Para quienes pasan muchas horas fuera de casa, esa diferencia puede reducir la necesidad de llevar un cargador o una batería externa.

El almacenamiento también cambia entre ambos dispositivos. El modelo estándar ofrece 128 GB, mientras que el Moto G37 Power llega con 256 GB. El espacio adicional permite guardar más fotografías, videos, aplicaciones y juegos sin quedarse sin espacio rápidamente.

También existen diferencias en tamaño y peso. El Moto G37 tiene un espesor de 7,85 mm y pesa 191 gramos, mientras que el Moto G37 Power alcanza los 8,89 mm y 215 gramos debido a la batería de mayor capacidad. Ambos modelos incorporan protección Gorilla Glass 7i, certificación MIL-STD-810H y resistencia al agua IP64 para soportar salpicaduras y uso en exteriores.

Cámaras, precio y disponibilidad

En fotografía no hay cambios importantes entre los dos dispositivos. Motorola mantiene una cámara principal de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel, un sensor de luz 2 en 1 y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Los dos teléfonos permiten grabación de video en 2K y funciones como Night Vision, HDR y Google Lens para capturas con poca luz y reconocimiento de objetos.

Motorola confirmó que los dos smartphones estarán disponibles mediante la tienda oficial de Motorola India, Flipkart y otros distribuidores autorizados después de su presentación del 19 de mayo. Las fichas publicadas en Europa muestran un precio de 249,01 euros para el modelo estándar y de 299 euros para la versión Power, cifras que equivalen aproximadamente a 289 y 347 dólares, respectivamente.

Por ahora, ambos modelos solo tienen lanzamiento confirmado para India tras el debut inicial en Europa, aunque la aparición de páginas oficiales en distintos mercados sugiere que la disponibilidad podría ampliarse gradualmente en los próximos meses.

Imagen: Motorola / Editada con IA (Gemini)