Quick Share de Android ahora funcionará con iPhone: estos son los celulares compatibles y así podrás usarlo

Google anunció una de las actualizaciones más esperadas para Android: Quick Share ahora podrá compartir archivos con iPhone y otros dispositivos fuera del ecosistema Android. La novedad comenzará a llegar primero a ciertos celulares y promete hacer mucho más simple enviar fotos, videos y documentos entre equipos de distintas marcas.

Hasta ahora, compartir archivos entre Android y iPhone seguía siendo una tarea incómoda. Muchos usuarios terminaban recurriendo a aplicaciones externas, enlaces en la nube o plataformas de mensajería para mover contenido entre dispositivos.

Con esta actualización, Android quiere eliminar esa barrera y acercarse a la experiencia que ofrece AirDrop en los equipos de Apple.

Los celulares Android que recibirán la nueva función

Google confirmó que la compatibilidad inicial llegará primero a celulares Android compatibles, comenzando con dispositivos Pixel. Luego, durante este año, la función se ampliará a fabricantes como Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi y HONOR.

En el caso de Google, los primeros beneficiados serán los celulares de la línea Google Pixel. Samsung también integrará la función en varios modelos Galaxy compatibles durante los próximos meses.

La compañía explicó que Quick Share podrá detectar dispositivos cercanos y compartir archivos entre Android e iPhone de manera inalámbrica. Si alguno de los equipos no es compatible directamente, Android permitirá generar un código QR para transferir el contenido usando la nube.

Eso significa que podrás enviar un video, una carpeta de fotos o documentos desde tu celular Android hacia un iPhone simplemente escaneando un código, sin instalar aplicaciones adicionales.

Google aseguró que esta opción ya empezó a desplegarse en teléfonos Android y debería estar disponible de forma completa el próximo mes.

Además, Quick Share también comenzará a integrarse en aplicaciones populares como WhatsApp, lo que facilitará todavía más el intercambio de archivos entre plataformas.

Android también mejora el cambio desde iPhone

La actualización no solo se centra en compartir archivos. Google también renovó el sistema para migrar datos desde un iPhone hacia Android.

La empresa trabajó junto a Apple para simplificar el proceso y permitir que más información viaje automáticamente entre dispositivos.

Ahora podrás transferir de manera inalámbrica contraseñas, fotos, contactos, mensajes, aplicaciones e incluso la organización de la pantalla principal de tu iPhone a un nuevo Android.

La nueva herramienta también permitirá mover la eSIM entre equipos compatibles, evitando procesos manuales con operadores móviles.

Según Google, esta experiencia llegará primero a los celulares Samsung Galaxy y Google Pixel durante este año.

La compañía también anunció mejoras en seguridad para los mensajes RCS, el sistema que reemplaza a los SMS tradicionales. Los chats entre Android y iPhone comenzarán a incorporar cifrado de extremo a extremo, lo que impide que terceros puedan leer los mensajes mientras se envían.

Esta protección llegará inicialmente a usuarios con la última versión de Google Messages y a usuarios de iPhone con iOS 26.5 en operadores compatibles.

Con estos cambios, Google intenta reducir varias de las diferencias históricas entre Android y el ecosistema de Apple, especialmente en tareas cotidianas como compartir archivos, cambiar de celular o enviar mensajes seguros entre plataformas.