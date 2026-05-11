Starlink ofrece una promoción que permite probar su servicio de internet satelital gratis durante 30 días sin pagar la mensualidad del plan residencial. La oferta incluye la posibilidad de devolver el equipo si el usuario decide no continuar después del periodo de prueba y está disponible para nuevos clientes en regiones con cobertura activa.



Durante el mes gratuito, la conexión mantiene el mismo nivel de velocidad, ancho de banda y soporte técnico que recibe un suscriptor habitual. El servicio permite realizar videollamadas, streaming en alta definición, descargas de archivos pesados y conexión simultánea de varios dispositivos.

La promoción está dirigida a usuarios que viven en zonas rurales o regiones donde el internet tradicional presenta problemas de cobertura o estabilidad. También puede ser utilizada por empresas con operaciones temporales o personas que necesitan conexión durante viajes frecuentes.

Según la información publicada por el servicio, la prueba gratuita funciona con las mismas características del plan residencial disponible para clientes regulares. Además, no existe una fecha oficial de finalización para la promoción y la disponibilidad depende de cada región donde opera la red satelital.

Cómo solicitar la prueba gratis de Starlink

El acceso a la promoción se realiza desde el sitio oficial del servicio. El primer paso consiste en ingresar la dirección donde será instalado el equipo para comprobar si existe disponibilidad en la zona. Los usuarios pueden verificar la disponibilidad de Starlink antes de solicitar el kit residencial.

Después de confirmar la cobertura, el usuario debe crear una cuenta y solicitar el kit residencial. El paquete incluye la antena satelital, el router WiFi y los accesorios necesarios para completar la instalación. Las condiciones de la promoción y devolución pueden variar dependiendo del país o la región.

Para obtener una conexión estable, la antena debe instalarse en un espacio con vista despejada hacia el cielo. Árboles, edificios y otras estructuras pueden afectar la estabilidad y velocidad de la conexión satelital durante el uso desde el hogar o lugar de instalación.

En caso de no continuar después de los 30 días, el usuario puede devolver el equipo desde la sección de suscripciones disponible en su cuenta oficial. El reembolso incluye el hardware y el pago inicial realizado durante la activación del servicio.

Recomendaciones para aprovechar el mes gratuito

Una de las recomendaciones principales consiste en probar la conexión en diferentes horarios para comprobar la estabilidad de la red mientras se realizan videollamadas, streaming o descargas de archivos pesados. También se aconseja conectar varios dispositivos al mismo tiempo para evaluar el rendimiento del servicio.

Para completar correctamente la devolución, es necesario conservar todos los componentes originales enviados con el kit. Según la empresa, el proceso se realiza desde la cuenta oficial del usuario después de seleccionar la opción de cancelación del servicio y seguir las instrucciones disponibles para el envío del hardware.

Además de esta promoción, SpaceX desarrolla Direct to Cell, una tecnología diseñada para permitir llamadas, mensajes y datos móviles directamente desde satélites, sin depender de antenas terrestres. La empresa indicó que el sistema será compatible con dispositivos 4G/LTE.

Imagen: Generada con IA (Gemini)