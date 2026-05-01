Según las últimas filtraciones, Samsung estaría explorando un cambio importante en su división de informática. La compañía analizaría la posibilidad de introducir Android en portátiles dentro de su línea Galaxy Book, en sustitución de Windows.

Parte de esta información ha sido respaldada por publicaciones especializadas como SamMobile, que apuntan a una estrategia más amplia centrada en reforzar su ecosistema con una experiencia más coherente entre dispositivos.

Las filtraciones sugieren que estos equipos apostarían por una experiencia de portátiles con Android pensada para la productividad. Incluirían una versión adaptada de One UI optimizada para pantallas grandes, uso con teclado y multitarea avanzada. El planteamiento iría más allá de soluciones actuales como Samsung DeX, con una interfaz concebida desde cero para ordenadores.

El posible cambio también encaja en el contexto actual de la marca. Samsung mantiene distintos sistemas operativos según el dispositivo, con Android en smartphones, Tizen en televisores y plataformas como Windows o ChromeOS en portátiles. Apostar por Android en estos dispositivos permitiría reducir esa fragmentación y reforzar la integración dentro del ecosistema Galaxy.

La estrategia coincide con los esfuerzos de Google por acercar Android y ChromeOS. Ese movimiento refuerza la posibilidad de una nueva generación de dispositivos con Android para PC, capaces de competir con los sistemas tradicionales.

Los rumores indican que Samsung podría lanzar varios modelos bajo este enfoque, desde equipos de gama de entrada hasta dispositivos más avanzados. El diseño seguiría la línea de portátiles delgados con una fuerte integración con smartphones y tablets de la marca.

Por ahora no existe confirmación oficial ni una fecha concreta. Algunas filtraciones sitúan su posible llegada antes de finales de 2026. De confirmarse, la presencia de Android en portátiles podría marcar un punto de inflexión en la evolución del PC y abrir un nuevo frente competitivo frente al dominio histórico de Windows.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)