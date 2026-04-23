El TV que nadie nota que es TV: A400Pro de TCL llega a Colombia y apuesta por pantallas que parecen arte

El televisor dejó de ser un objeto que se enciende solo para ver contenido. Con la llegada del A400Pro NXTVISION a Colombia, TCL propone un dispositivo que, cuando no está en uso, se comporta como un cuadro en la pared.

El equipo apuesta por una integración estética que busca pasar desapercibida como pantalla tradicional. Su panel mate elimina los reflejos y genera una textura visual que recuerda a un lienzo. A esto se suma un marco con acabado tipo madera y un perfil delgado de 39,9 milímetros que facilita su instalación pegada al muro, como si fuera una pieza decorativa más.

La idea no se limita al diseño. El llamado Art Mode permite que el televisor muestre obras de arte, fotografías o imágenes generadas con apoyo de inteligencia artificial. En lugar de quedar en negro, la pantalla se convierte en una galería digital que puede adaptarse al estilo del hogar.

En el fondo, hay también un sistema que cuida el consumo energético. Un sensor de luz ajusta automáticamente el brillo según el ambiente, lo que permite mantener la pantalla activa durante largos periodos sin disparar el gasto eléctrico.

La tecnología detrás del “cuadro”

El comportamiento visual del A400Pro NXTVISION se apoya en la tecnología QD-Mini LED. Este sistema combina nanocristales con zonas de iluminación independientes para controlar con precisión la luz en cada parte de la pantalla.

En este modelo, el panel cuenta con 448 zonas de atenuación local. Esto se traduce en negros más profundos y blancos más intensos sin perder detalle. La diferencia se nota especialmente en escenas contrastadas, como películas oscuras o transmisiones deportivas con iluminación fuerte.

El procesamiento de imagen está a cargo del chip TSR AiPQ, que analiza cada fotograma en tiempo real. El sistema reconoce el tipo de contenido y ajusta parámetros como nitidez, color y movimiento para mejorar la experiencia sin intervención del usuario.

Para quienes priorizan el rendimiento, el televisor ofrece una tasa de refresco de 144 Hz, que puede escalar hasta 288 Hz mediante tecnología DLG. Esta característica reduce el desenfoque en escenas rápidas, una ventaja para videojuegos o deportes.

El apartado sonoro también busca acompañar la propuesta visual. El equipo incorpora audio desarrollado junto a ONKYO, con soporte para Dolby Atmos y DTS:X, lo que permite un sonido envolvente sin necesidad de equipos adicionales, aunque puede complementarse con una barra externa.

El sistema operativo Google TV completa la experiencia con una interfaz personalizada que organiza contenidos y conecta dispositivos del hogar inteligente.

Con este lanzamiento, TCL introduce en el mercado colombiano un televisor que no se limita a mostrar imágenes. Su propuesta combina tecnología de alto nivel con una intención clara de integrarse al espacio como un objeto estético, difuminando la línea entre pantalla y obra visual.