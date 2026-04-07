Apple convierte chips “defectuosos” en un éxito de ventas con el MacBook Neo

El inesperado éxito del MacBook Neo no solo tomó por sorpresa a Apple. También dejó al descubierto una jugada poco habitual en la industria tecnológica: convertir excedentes de producción en un producto masivo capaz de competir en precio y abrir nuevas audiencias.

Según información del periodista Tim Culpan, la compañía se encuentra negociando con proveedores para decidir si amplía la fabricación del equipo o si mantiene su plan inicial.

La decisión no es menor, porque el Neo no nació como un producto pensado para dominar el mercado, sino como una forma eficiente de aprovechar componentes que, en otras condiciones, habrían terminado descartados.

El experimento que salió mejor de lo esperado

El corazón del dispositivo es el chip A18 Pro, heredado de una generación anterior de iPhone. Sin embargo, no se trata de unidades recién fabricadas. Tal como explicó Ben Thompson, Apple utilizó versiones de este procesador que no cumplían completamente con los estándares más exigentes, como aquellos con una GPU parcialmente defectuosa.

Esa decisión permitió reducir de forma drástica los costos de producción. En algunos casos, los chips eran prácticamente gratuitos para la empresa, lo que hizo posible lanzar un portátil más económico que el resto de la línea Mac. El resultado fue inmediato: una demanda que superó las previsiones y puso en evidencia el potencial de este tipo de estrategias.

El problema es que ese modelo tiene una limitación evidente. Los excedentes no son infinitos. A medida que se agotan los chips disponibles, también se reduce la capacidad de Apple para sostener el mismo esquema de costos.

Crecer implica renunciar a la fórmula original

El dilema actual gira en torno a una pregunta sencilla: ¿vale la pena producir más si eso implica dejar atrás el modelo de bajo costo? Para hacerlo, Apple tendría que volver a encargar chips a TSMC, cuya capacidad en tecnología de 3 nanómetros está altamente demandada.

A esto se suma el aumento en los precios del aluminio, la memoria DRAM y el almacenamiento NAND. Incluso para una empresa con el poder de negociación de Apple, estos factores representan un golpe directo a los márgenes.

Si decide avanzar, es probable que el MacBook Neo deje de ser tan económico. Entre las opciones que se analizan están eliminar la versión más barata, ajustar configuraciones o sumar servicios como almacenamiento en la nube para justificar un precio mayor.

Pero más allá del corto plazo, el Neo plantea una transformación más profunda. Durante años, los computadores Mac han ocupado un nicho limitado, en parte por su precio. Este modelo cambia esa lógica: acerca el ecosistema a usuarios que antes estaban fuera de su alcance, incluidos quienes utilizan Windows.

También coincide con un cambio en la forma en que se usan los computadores. Muchas tareas intensivas ahora se ejecutan en la nube, lo que reduce la necesidad de equipos de alto rendimiento. En ese contexto, un portátil más básico, pero conectado, gana relevancia.

El reto para Apple será decidir si el Neo es solo una solución temporal para aprovechar inventarios o el inicio de una nueva estrategia para expandir su base de usuarios. La respuesta definirá si este experimento se queda como una anomalía o se convierte en una pieza central de su negocio.