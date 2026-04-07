iPhone Fold: así sería el diseño y tamaño del primer plegable de Apple

Las primeras pistas sobre el futuro iPhone plegable ya están circulando. El filtrador Sonny Dickson publicó imágenes de maquetas que anticipan el tamaño y proporciones del esperado iPhone Fold, junto a los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max.

Aunque no se trata de versiones finales, estos prototipos permiten hacerse una idea más clara de la apuesta de Apple en una categoría que hasta ahora ha estado dominada por fabricantes Android.

Las maquetas muestran un dispositivo plegable con un formato distinto al de otros celulares de la marca. Cerrado, el equipo recuerda a un pasaporte: más ancho y más corto que los iPhone tradicionales. Este diseño rompe con la línea estilizada de los modelos Pro, pero abre la puerta a una experiencia distinta cuando el dispositivo se despliega.

Al abrirse, el iPhone Fold alcanzaría una pantalla cercana a las 7,8 pulgadas. Sobre el papel, la diferencia frente a las 6,9 pulgadas del Pro Max parece menor, pero en la práctica cambia la forma de uso. La relación de aspecto permitiría un aprovechamiento más cercano al de una tableta compacta, similar a un iPad mini, especialmente para ver contenido multimedia en formato panorámico.

Un diseño que prioriza la pantalla abierta

El planteamiento de Apple parece centrarse en la experiencia con el dispositivo desplegado. A diferencia de varios plegables Android que adoptan pantallas internas casi cuadradas, este modelo buscaría mantener una proporción más adecuada para video y navegación. Esto implicaría una pantalla más cómoda para consumir series o películas sin las franjas negras habituales en otros formatos.

Sin embargo, ese beneficio tiene un costo. El mayor ancho cuando el teléfono está cerrado podría resultar incómodo para algunos usuarios acostumbrados a dispositivos más delgados. Este equilibrio entre ergonomía y experiencia visual será uno de los factores que marcarán la recepción del producto.

Las maquetas también dejan ver elementos provisionales. La bisagra aparece marcada en el centro, aunque los reportes indican que el modelo final tendría un pliegue casi imperceptible. Tampoco se aprecian detalles como cámaras o el sistema de carga MagSafe, habituales en los productos de Apple.

Otro cambio relevante estaría en el sistema de autenticación. Ante las dificultades para integrar Face ID en un cuerpo tan delgado, la compañía optaría por un sensor Touch ID en el botón lateral.

En términos de grosor, el dispositivo destacaría por su delgadez: menos de 5 milímetros desplegado, lo que lo convertiría en el iPhone más delgado hasta ahora. Cerrado, alcanzaría cerca de 9,5 milímetros, ligeramente por encima de los modelos Pro.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, estas maquetas refuerzan la idea de que Apple prepara una entrada con identidad propia en el mercado de los plegables.