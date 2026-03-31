Xiaomi trabaja en un nuevo teléfono plegable tipo libro que sucederá al Mix Fold 4. Tras un 2025 sin lanzamientos en este formato —año en que la marca centró su oferta plegable en el Mix Flip 2—, el dispositivo tendría un lanzamiento estimado para julio de 2026, según el filtrador chino Smart Pikachu, activo en Weibo.

Aunque el nombre oficial es un misterio, el dispositivo podría dar un giro en su nomenclatura. Si bien Mix Fold 5 es la opción lógica, rumores previos sugieren que se llamará Xiaomi 17 Fold para alinearlo con su línea insignia. Esta teoría cobra fuerza tras filtrarse el código 26023PN08C en la base de datos IMEI, ya que la partícula “PN” es característica de la serie numerada de la marca.

De confirmarse el calendario de julio, Xiaomi se adelantaría al evento Unpacked de Samsung, donde se espera el Galaxy Z Fold 8. El nuevo plegable también competiría directamente con el Oppo Find N6 y el Honor Magic V6, dos rivales que han ampliado su presencia internacional en los últimos ciclos.

Cámara modular magnética: así será el nuevo plegable de Xiaomi

Xiaomi apostaría por componentes de desarrollo propio, destacando su propia bisagra y óptica de cámara. La gran innovación sería un módulo fotográfico magnético que permitiría intercambiar o actualizar el hardware de imagen de forma independiente. Esto significa que se podría mejorar la cámara en el futuro acoplando uno más avanzado mediante imanes, sin necesidad de comprar un teléfono nuevo.

Esta integración técnica impactaría directamente en la estética del terminal. Al diseñar una bisagra a medida para el chasis, Xiaomi lograría reducir el peso y disimular el pliegue central, superando las críticas de modelos pasados. De hecho, el prototipo ya habría superado pruebas de ergonomía para validar la comodidad de sus bordes.

La disponibilidad internacional sigue siendo la gran incógnita. Hasta ahora, la línea Mix Fold ha tenido una distribución muy limitada fuera de China; sin embargo, la presión de Honor y Oppo —con sus despliegues globales— y el esperado iPhone Fold de Apple para finales de 2026 podrían obligar a Xiaomi a un lanzamiento geográfico más ambicioso esta vez.

Por ahora, Xiaomi no ha comunicado nada oficial sobre este dispositivo. Los detalles de precio, procesador o mercados de venta permanecen sin confirmar. Julio de 2026 es la referencia más concreta disponible hasta el momento.

Imagen: Editada con IA / Gemini