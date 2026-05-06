Así es la Chery E5, la SUV eléctrica desde $74 millones que ya se exhibe en Bogotá

La movilidad eléctrica sigue ganando terreno en Colombia y una nueva competidora acaba de aterrizar en el país. Chery confirmó la llegada de la primera unidad de la E5, una SUV 100 % eléctrica que ya puede verse en Bogotá como parte del inicio de su preventa nacional.

El vehículo está en exhibición en la vitrina de Chery Morato, ubicada en la avenida de la Constitución, y aunque por ahora no estará disponible para pruebas de manejo, su presencia marca el primer contacto físico del público colombiano con uno de los lanzamientos que promete mover el segmento de carros eléctricos en 2026.

La llegada del modelo ocurre en un momento de expansión para este mercado. De acuerdo con cifras de Fenalco y Andemos, durante marzo de este año las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 267 % frente al mismo periodo de 2025, una señal del interés que viene despertando esta tecnología entre los consumidores.

Una SUV eléctrica con precio de entrada agresivo

Uno de los elementos que más llama la atención de la Chery E5 es su precio inicial: $74.990.000. En un mercado donde muchas opciones eléctricas aún superan con facilidad los $100 millones, esta cifra la convierte en una alternativa que podría captar a quienes buscan dar el salto hacia la electromovilidad sin entrar en gamas premium.

Se trata de una SUV de más de 4,5 metros de largo, con 442 litros de capacidad en el baúl, una propuesta que apunta a familias o usuarios que priorizan espacio interior y practicidad.

En el apartado mecánico integra un motor eléctrico de 208 caballos de potencia y 288 Nm de torque. Según la marca, alcanza una autonomía de hasta 422 kilómetros bajo ciclo NEDC y cerca de 350 kilómetros bajo estándar WLTP, cifras que la ubican dentro de lo esperado para recorridos urbanos y desplazamientos intermunicipales.

Su batería utiliza tecnología LFP (litio-ferrofosfato), una química que ha ganado terreno por ofrecer mayor vida útil y mejores niveles de seguridad térmica frente a otras configuraciones.

Otro detalle poco habitual en varios eléctricos actuales es la inclusión de llanta de repuesto, un punto que puede resultar atractivo para usuarios que recorren trayectos largos o carreteras nacionales.

Tecnología y equipamiento para competir en volumen

La Chery E5 llegará en dos configuraciones: Comfort y Luxury.

La primera incorpora el equipamiento esencial para el uso diario, mientras que la versión superior suma sistemas avanzados de asistencia a la conducción como monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, prevención de colisiones y cámara con visión 540 grados.

También añade elementos de confort que suelen encontrarse en segmentos más altos, como asientos eléctricos con funciones de calefacción y masaje.

Ambas versiones integran una pantalla panorámica de 15,6 pulgadas como eje del sistema multimedia y un diseño interior orientado a maximizar espacio y conectividad.

La preventa está activa a través de canales digitales y concesionarios de la marca, bajo modalidad de reserva anticipada.

Además, Chery respalda el sistema eléctrico con garantía de ocho años o 200.000 kilómetros, una cobertura que busca responder a una de las dudas más frecuentes entre quienes evalúan comprar un vehículo eléctrico: la durabilidad de la batería.

Con esta apuesta, la compañía busca fortalecer su presencia en Colombia y entrar a una competencia cada vez más intensa por liderar la electrificación accesible.