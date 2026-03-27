Kia Sportage Zenith híbrida 2026: prueba completa, consumo, tecnología y precio en Colombia

La Kia Sportage entra a 2026 con una actualización que busca mantenerse vigente en un segmento cada vez más competitivo. La versión Zenith híbrida, ubicada en la parte alta del portafolio, combina un sistema electrificado con un paquete completo de tecnología, seguridad y confort. Su precio en Colombia parte desde los $179.990.000, una cifra que la ubica frente a rivales directos en el segmento de SUV compactas.

Durante una prueba en carretera hacia el Tolima, esta versión permitió evaluar su desempeño en condiciones reales: subidas prolongadas, descensos exigentes y trayectos largos donde el confort y la eficiencia juegan un papel determinante.

Motor turbo híbrido y comportamiento en carretera

A nivel mecánico, la Sportage Zenith híbrida incorpora un motor 1.6 turbo asociado a un sistema eléctrico, con una potencia combinada de 231 caballos y 367 Nm de torque. Esta configuración se acopla a una transmisión automática de seis velocidades y tracción delantera. En la práctica, la respuesta es progresiva, con buena entrega en pendientes y una conducción estable en carretera. El sistema híbrido ayuda a optimizar el consumo, especialmente en recorridos largos o tráfico intermitente.

En este tipo de rutas también se destacan las asistencias a la conducción. El control de descenso (DBC) facilita el manejo en bajadas pronunciadas al regular automáticamente la velocidad, mientras que el asistente de arranque en pendiente evita retrocesos. A esto se suman seis airbags, control electrónico de estabilidad, sensores de parqueo y alerta de punto ciego, que complementan un paquete de seguridad sólido para el día a día.

En dimensiones, la camioneta mide 4.685 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.665 mm de alto, proporciones que se traducen en una cabina amplia. El baúl ofrece 586 litros de capacidad, suficiente para viajes familiares o desplazamientos largos, con posibilidad de ampliarse al abatir los asientos traseros.

Tecnología, espacio y confort para viajes largos

Uno de los aspectos más relevantes en la prueba fue la experiencia a bordo. En un recorrido de más de ocho horas, la Sportage Zenith mostró un interior pensado para la comodidad. La tapicería en cuero, el ajuste eléctrico del asiento del conductor y la iluminación LED interior aportan a una sensación de confort constante. El aire acondicionado automático mantiene una temperatura estable, mientras que el espejo electrocrómico reduce reflejos durante la conducción nocturna.

El componente tecnológico también tiene un papel central. La pantalla táctil curva de 12,3 pulgadas se integra con un clúster digital del mismo tamaño, lo que permite visualizar información del vehículo y del sistema multimedia de forma clara. La conectividad se complementa con cargador inalámbrico para celular y puertos USB de carga rápida para los pasajeros traseros, un detalle que mejora la experiencia en viajes largos.

En términos de manejo, la Sportage ofrece varios modos de conducción: Eco, Normal, Sport y Smart. Cada uno ajusta parámetros como la respuesta del acelerador y la dirección, permitiendo adaptar el vehículo según el tipo de recorrido o preferencia del conductor.

En el exterior, el modelo incorpora elementos prácticos como el sunroof panorámico, la apertura eléctrica del baúl y la cámara de reversa con asistente de tráiler, que facilita maniobras en espacios reducidos. Los rines de 18 pulgadas completan una propuesta que combina diseño y funcionalidad.

Tras la prueba, la Kia Sportage Zenith híbrida se presenta como una SUV equilibrada. No se limita al uso urbano y responde de forma consistente en carretera, con un nivel de confort adecuado para viajes prolongados. Su propuesta integra tecnología, seguridad y eficiencia en un conjunto que busca adaptarse a diferentes tipos de conductor, desde quienes priorizan el consumo hasta quienes necesitan un vehículo versátil para trayectos más exigentes.