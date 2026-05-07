HONOR Choice Earbuds llegan con pantalla de 2 pulgadas, almacenan canciones y duran hasta 50 horas

Los audífonos inalámbricos suelen competir por mejor sonido o más batería. Honor decidió ir por otro camino. Sus nuevos Choice Earbuds llegan con una pantalla táctil de 2 pulgadas, almacenamiento interno para guardar música y una autonomía de hasta 50 horas, una combinación poco habitual incluso dentro de la gama premium.

La apuesta resulta llamativa porque transforma un accesorio cotidiano en un dispositivo con funciones propias.

Mientras buena parte de la industria se concentra en refinar diseños o mejorar algunos detalles técnicos, HONOR optó por intervenir el estuche de carga y convertirlo en una herramienta mucho más útil para el día a día.

No se trata solo de un espacio para guardar y recargar los audífonos.

El estuche ahora funciona como una interfaz desde la que se pueden controlar múltiples tareas sin necesidad de sacar el celular del bolsillo.

Una pantalla que convierte el estuche en algo más

La principal novedad está en su pantalla táctil integrada.

Desde allí es posible controlar la reproducción, revisar letras de canciones en tiempo real y acceder a distintas funciones adicionales.

Entre ellas aparecen calendario, alarma, lectura de libros electrónicos y pequeños juegos diseñados para pausas rápidas.

También incluye mascotas digitales interactivas y respuestas animadas desde un asistente de inteligencia artificial, una propuesta que apunta a una experiencia mucho más visual y personal.

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Otro de sus diferenciales está en los 4 GB de almacenamiento interno.

Eso permite guardar música directamente en el estuche para reproducirla sin depender del teléfono.

Para quienes salen a correr, entrenan o simplemente prefieren moverse sin cargar el celular, esta característica puede resultar especialmente útil.

El equipo también integra control remoto para fotografías, permitiendo activar la cámara del smartphone a distancia.

Más batería, mejor conectividad y funciones tradicionales

Más allá de su diseño particular, HONOR también refuerza los apartados clásicos.

Los audífonos incorporan un controlador dinámico de 12,4 milímetros orientado a ofrecer graves más marcados y una experiencia sonora más inmersiva.

Para llamadas, cuentan con cancelación de ruido asistida por inteligencia artificial.

El sistema detecta interferencias del entorno y reduce sonidos externos para mejorar la claridad de la voz.

En autonomía, cada carga ofrece hasta siete horas de reproducción continua.

Con apoyo del estuche, la duración total alcanza las 50 horas, suficiente para varios días de uso sin pasar por el cargador.

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También suman Bluetooth 6.0 con conexión dual, lo que permite enlazarlos a dos dispositivos al mismo tiempo y alternar entre ellos sin interrupciones.

La certificación IP54 frente a agua y polvo completa una propuesta diseñada para acompañar jornadas largas, entrenamientos o desplazamientos diarios.

Con estos audífonos, HONOR pone sobre la mesa una idea distinta sobre lo que puede ofrecer esta categoría.

Más que mejorar lo conocido, la marca intenta expandir las posibilidades del formato y explorar funciones que hasta ahora parecían reservadas para otros dispositivos.

Queda por ver si el mercado adoptará esta tendencia, pero la propuesta ya logró algo importante: llamar la atención en un segmento donde cada vez cuesta más sorprender.