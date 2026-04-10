Nothing se sube al tren de las gafas inteligentes y se filtran sus posibles características

Tras años con el smartphone como protagonista, el próximo gran hito tecnológico no estará en nuestros bolsillos. Ahora, el futuro se llevará sobre nuestro rostro. Las gafas inteligentes han pasado de ser ciencia ficción a convertirse en la nueva frontera de la moda. Nothing, una de las marcas más disruptivas del momento, ya ha fijado su fecha de llegada para sumarse a esta tendencia.

Nothing, la firma que siempre ha sido tendencia en el sector por sus diseños transparentes y su enfoque minimalista, ya trabaja en su expansión hacia el hardware de visión. Según los últimos reportes, la marca liderada por Carl Pei planea lanzar sus primeras gafas inteligentes con IA en la primera mitad de 2027. Aunque inicialmente el ejecutivo se mostró escéptico ante la idea, parece que el potencial del sector lo ha convencido de dar luz verde al proyecto.

A diferencia de otros dispositivos cargados de pantallas pesadas, la propuesta de Nothing apostaría por la ligereza. Se espera que incluyan cámaras, micrófonos y altavoces, delegando toda la potencia de procesamiento al teléfono móvil o a la nube. Esto permitiría mantener ese diseño icónico y poco convencional que ya hemos visto en sus teléfonos y auriculares, convirtiendo a las gafas en un accesorio de uso diario que no parezca un casco de realidad virtual.

El fenómeno Ray-Ban Meta y el cambio de paradigma

Para entender por qué Nothing quiere entrar en este juego, hay que mirar el éxito de las Ray-Ban Meta. Esta colaboración entre el gigante de las redes sociales y EssilorLuxottica ha logrado lo que nadie pudo antes: que las gafas inteligentes se vean bien. Al fusionar la estética clásica de Ray-Ban con la capacidad de capturar fotos, vídeos y escuchar música, han creado un producto que la gente realmente quiere llevar por la calle. Este éxito ha servido de validación para toda la industria, demostrando que el público busca utilidad y estilo a partes iguales, sin complicaciones innecesarias.

Mientras tanto, marcas como Xiaomi ya han comenzado a mover sus fichas con una estrategia basada en la utilidad inmediata. Con el lanzamiento de sus Smart Audio Glasses el pasado mes de enero, la compañía china ha preferido centrarse en una experiencia sonora y un diseño que pasa totalmente desapercibido como un par de gafas convencionales. Antes de llenar nuestra vista de hologramas, quieren que la inteligencia artificial nos asista a través del oído, facilitando llamadas y comandos de voz de forma natural mientras caminamos o trabajamos.

Por otro lado, Huawei no piensa quedarse atrás y ya ha mostrado las primeras imágenes de lo que será su próxima gran apuesta, las Huawei Gentle Monster Eyewear II. En este caso, la compañía apuesta por materiales premium como el titanio y una integración total con su ecosistema HarmonyOS. La idea de Huawei es que las gafas no sean un accesorio aislado, sino una extensión de nuestra computadora, tableta y teléfono, ofreciendo funciones avanzadas como traducción en tiempo real y asistencia inteligente de última generación.

El próximo paso de las gafas inteligentes

Lo que vivimos es mucho más que un simple lanzamiento de gadgets. Es la consolidación de una nueva categoría en el mundo de los wearables. Este mercado ya mueve millones de unidades cada año. Marcas de diversos sectores, desde Li Auto hasta Alibaba, se han sumado ya a la tendencia. Por ello, las gafas inteligentes se perfilan como el próximo estándar de consumo masivo.

La tecnología finalmente ha logrado miniaturizarse lo suficiente para esconderse dentro de una montura elegante. En los próximos años, veremos cómo la inteligencia artificial se vuelve invisible, acompañándonos en cada mirada, traduciendo carteles al instante o ayudándonos a gestionar nuestro día sin tener que bajar la vista hacia una pantalla. La carrera ha comenzado, y la moda nunca había sido tan inteligente.

Imagen: Alex Shuper / Unsplash