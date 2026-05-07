Las primeras filtraciones del Samsung Galaxy S27 Ultra apuntan a uno de los cambios más importantes de la línea premium de la marca en los últimos años. Según el filtrador UniverseIce, Samsung estaría evaluando eliminar el teleobjetivo de 3x que acompañó a los modelos Ultra durante varias generaciones dentro de la familia Galaxy S.

La decisión no solo afectaría al apartado fotográfico. Samsung también estaría preparando un rediseño del módulo de cámaras trasero, algo que modificaría la identidad visual que la serie Ultra mantuvo desde sus primeros modelos. El objetivo sería simplificar el sistema y liberar espacio interno para nuevos componentes.

La posible eliminación del zoom 3x no generó demasiada resistencia entre usuarios avanzados porque muchos ya consideraban esa cámara redundante dentro del sistema fotográfico actual de Samsung. El crecimiento del sensor principal y las mejoras en procesamiento terminaron reduciendo la utilidad práctica de ese lente frente al resto de las opciones disponibles.

Early Samsung Galaxy S27 Ultra rumors are in: that often mocked 3x telephoto, famous for being tiny and underwhelming, has finally changed. It didn’t get stronger. It didn’t get weaker. It’s simply gone.😂 — Ice Universe (@UniverseIce) April 30, 2026

El sensor principal de alta resolución ya permite acercamientos de 2x con buena calidad sin depender de una cámara dedicada. Eso redujo la diferencia práctica entre el zoom digital y el teleobjetivo intermedio en el uso cotidiano, especialmente frente al teleobjetivo periscópico de 5x, que sigue ofreciendo una mejora más evidente.

Un rediseño que redefine la gama Ultra

Los rumores sobre la eliminación de esa lente también coinciden con cambios importantes en el diseño trasero del dispositivo. Samsung estaría reorganizando el espacio interno de sus próximos teléfonos premium para incorporar sistemas de carga magnética compatibles con accesorios similares a los utilizados por Apple en los iPhone recientes.

Reducir la cantidad de sensores facilitaría integrar esos componentes y permitiría construir un módulo de cámaras más compacto. Algunas filtraciones incluso mencionan la posibilidad de abandonar el diseño con lentes separadas para adoptar una isla fotográfica unificada, una decisión que modificaría por completo la estética tradicional de la gama Ultra.

Ese posible rediseño también refleja una tendencia más amplia dentro de la industria móvil. Los fabricantes comenzaron a priorizar sensores más grandes y sistemas fotográficos mejor optimizados antes que sumar cámaras con funciones demasiado similares. La fotografía computacional redujo la necesidad de incorporar lentes intermedias con poca diferencia real frente al sensor principal.

La línea Ultra mantuvo durante años una identidad visual reconocible gracias a sus cámaras distribuidas individualmente sobre la carcasa trasera. Si los rumores terminan confirmándose, el dispositivo podría convertirse en el primer modelo de la serie en abandonar definitivamente esa propuesta estética dentro del segmento premium.

Samsung Galaxy S27 Ultra: cómo sería su nuevo sistema fotográfico

Si Samsung elimina el teleobjetivo de 3x, el teléfono conservaría tres cámaras traseras principales: un sensor gran angular, un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico de largo alcance. Aunque sobre el papel parecería una reducción frente a generaciones anteriores, eso no necesariamente implicaría una peor experiencia fotográfica.

Todavía existe margen para compensar la desaparición de esa lente con mejoras en otros apartados. El fabricante podría apostar por un teleobjetivo de 5x más avanzado, incorporar sensores de mayor tamaño o aprovechar el espacio liberado para integrar baterías más grandes y nuevos sistemas magnéticos.

Por ahora, el próximo modelo Ultra sigue lejos de su lanzamiento oficial. Samsung suele presentar la serie Galaxy S durante los primeros meses de cada año, por lo que el dispositivo recién debería llegar al mercado a comienzos de 2027. Hasta entonces seguirán apareciendo filtraciones que ayudarán a definir el rumbo del próximo teléfono insignia de la marca.

Imagen ilustrativa: Generada con IA (Gemini)