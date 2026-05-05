Serie Google Pixel 11: filtración revela cámaras de 50 MP y el sistema Pixel Glow

La Serie Google Pixel 11 se ha filtrado por completo, revelando en detalle las especificaciones de sus cuatro próximos smartphones. Según informes de Mystic Leaks, la nueva generación debutará en agosto con cambios profundos en hardware, incluyendo cámaras de 50 MP, nuevas pantallas OLED y el sistema Pixel Glow. La propuesta también apunta a mejorar rendimiento, fotografía y eficiencia energética.

Especificaciones técnicas y novedades de la serie Google Pixel 11

En el corazón de esta generación se encuentra el Tensor G6, el nuevo procesador desarrollado por Google y fabricado con un proceso más avanzado. Integra núcleos de alto rendimiento y una unidad gráfica renovada, capaz de ejecutar aplicaciones exigentes con mayor fluidez. También suma mejoras en inteligencia artificial para optimizar tareas en segundo plano.

A nivel de diseño funcional, la renovación introduce Pixel Glow como sustituto del termómetro en los modelos avanzados. Una matriz de LEDs RGB integrada en la barra de cámaras facilita la identificación de alertas sin activar la pantalla, útil para consultar notificaciones sin llamar la atención. Su integración con Gemini añade respuestas visuales cuando el dispositivo permanece boca abajo.

En cuanto a la visualización, la serie incorpora paneles OLED con mejoras en brillo y eficiencia. Los modelos superiores alcanzan hasta 3.600 nits, facilitando la lectura bajo luz solar directa. A esto se suman tasas adaptativas de hasta 120 Hz, logrando equilibrio entre fluidez, consumo energético y comodidad visual en uso prolongado.

Para el Pixel 11 estándar, conocido como Cubs, se contemplan colores Negro, Verde, Rosa y Morado. Integra una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con resolución 1080×2424 y un brillo elevado para exteriores. Su batería ronda los 4.840 mAh y ofrecerá configuraciones de 8 y 12 GB de RAM, junto a un sensor principal cercano a los 50 MP.

Detalles de los modelos Pro y la apuesta por la productividad

Dentro de la gama alta, los Pixel 11 Pro y Pro XL, identificados como Grizzly y Kodiak, elevan el rendimiento con configuraciones de hasta 16 GB de RAM. Ambos integran pantallas con tecnología LTPO, capaces de ajustar la tasa de refresco automáticamente, y alcanzan picos de brillo de hasta 3.600 nits para mejorar la visibilidad.

En fotografía, incorporan nuevos sensores y un teleobjetivo mejorado, con mejores resultados en zoom y capturas nocturnas con menos ruido. La apuesta sigue centrada en la fotografía computacional, uno de los pilares históricos de la línea Pixel.

Por su parte, el Pixel 11 Pro XL amplía la experiencia con un panel de 6,8 pulgadas y una batería cercana a los 5.000 mAh, ofreciendo mayor autonomía en jornadas intensivas. Mantiene la misma base fotográfica del modelo Pro, asegurando resultados consistentes tanto en imagen como en video. Aunque Google mejora pantallas y cámaras en toda la serie, la filtración también apunta a baterías ligeramente menores frente a la generación Pixel 10.

Cerrando la familia, el Pixel 11 Pro Fold, conocido como Yogi, apuesta por un formato plegable orientado a productividad. Integra una pantalla interna de alta resolución y gran brillo, junto a una externa igualmente luminosa. Con hasta 16 GB de RAM, responde con solvencia en multitarea exigente y trabajo en movilidad.

Imagen: Editada con IA (Gemini)