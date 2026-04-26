Google no ha confirmado oficialmente su próximo plegable, pero las filtraciones ya permiten trazar un perfil bastante completo del dispositivo. Se han revelado dimensiones, ajustes de diseño e incluso fondos de pantalla. Todo apunta a que el Pixel 11 Pro Fold no busca cambiar el concepto, sino pulirlo con mejoras específicas.

A nivel de diseño frontal, el dispositivo se mantiene prácticamente sin cambios frente al Pixel 10 Pro Fold. Conserva las esquinas redondeadas, el punch-hole en la esquina superior derecha y biseles uniformes alrededor de la pantalla interior. En términos visuales, la continuidad es clara, y las diferencias serán difíciles de notar sin comparar ambos modelos directamente.

Por la parte trasera sí aparece un ajuste visible, aunque sutil. El flash y el micrófono ahora están integrados en el mismo vidrio que las lentes, desplazados hacia la esquina superior izquierda del módulo. Este cambio no altera la funcionalidad, pero refuerza la coherencia estética que Google viene aplicando en su línea premium.

Google Pixel 11 Pro Fold: más delgado y con Tensor G6

Donde sí hay un avance claro es en el grosor del dispositivo. Las filtraciones indican 10,1 mm plegado y 4,8 mm desplegado, frente a los 10,8 mm y 5,2 mm del modelo anterior. Aunque la reducción no es drástica, sí impacta en la experiencia diaria, especialmente al llevarlo en el bolsillo o usarlo con una sola mano.

En el apartado interno, se espera la integración del procesador Tensor G6 junto al chip de seguridad Titan M3. Esta combinación seguiría impulsando el enfoque de Google en inteligencia artificial, que ha sido el eje central de sus dispositivos recientes. El hardware estaría optimizado para potenciar estas funciones en el uso cotidiano.

Android 17 filtró los colores sin querer

Una de las filtraciones más llamativas provino del propio Google a través de Android 17. En su versión beta aparecieron miniaturas de fondos de pantalla asociados al dispositivo, identificados como Pine Tidal Swirl y Midnight Lunar Tides. Estos archivos fueron detectados por usuarios que exploraban el código del sistema.

Dado que los fondos suelen diseñarse en función de los colores del dispositivo, todo indica una paleta dominada por tonos verdes y oscuros. Esto coincide con propuestas anteriores de la marca. Por ahora, es la señal más concreta sobre las opciones de color que acompañarán al Pixel 11 Pro Fold.

Imagen: Editada con IA (Gemini)