Uno de los elementos que más destaca en las filtraciones del Vivo X Fold 6 es su configuración fotográfica. El dispositivo integraría un sensor principal de 200 megapíxeles acompañado por dos cámaras adicionales de 50 megapíxeles: una ultra gran angular y otra telefoto periscópica.

La apuesta resulta llamativa porque el mercado de plegables suele priorizar la cámara principal, dejando sensores secundarios menos avanzados. En este caso, Vivo parece buscar un enfoque más equilibrado, ofreciendo resolución elevada en diferentes escenarios fotográficos, desde retratos hasta zoom óptico y fotografía de paisaje.

En la parte frontal también habría cambios importantes. El dispositivo incorporaría dos cámaras selfie de 20 megapíxeles, una ubicada en la pantalla externa y otra en el panel interior, buscando mantener una experiencia similar independientemente del modo de uso.

Rendimiento: el cambio de procesador podría marcar una nueva etapa

Las filtraciones más recientes indican que el teléfono utilizaría el procesador Dimensity 9500 de MediaTek, alejándose de rumores anteriores que apuntaban a chips Snapdragon.

Este posible cambio es relevante porque la familia X Fold ha utilizado históricamente procesadores Qualcomm. La llegada de MediaTek podría responder a factores relacionados con eficiencia energética, control térmico y autonomía, aspectos especialmente importantes en teléfonos plegables donde el espacio interno es limitado.

Además del procesador, el equipo seguiría apostando por hardware de gama alta para competir en el segmento premium Android.

Pantallas grandes y formato continuista

En términos de diseño, el Vivo X Fold 6 mantendría una filosofía cercana a la generación anterior.

Las filtraciones mencionan una pantalla interior plegable de 8,02 pulgadas con resolución 2K, mientras que la pantalla externa alcanzaría las 6,51 pulgadas.

Esto sugiere que Vivo estaría priorizando la evolución del hardware interno sobre cambios radicales en dimensiones o formato. Para los usuarios, mantener un tamaño similar podría facilitar la transición desde generaciones anteriores.

Batería de 7.000 mAh: uno de los mayores diferenciales

La autonomía podría convertirse en el principal argumento del Vivo X Fold 6.

Los rumores señalan una batería de 7.000 mAh compatible con carga inalámbrica, una cifra considerablemente superior a la mayoría de plegables actuales.

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Este incremento podría estar respaldado por baterías basadas en silicio-carbono, una tecnología que permite aumentar capacidad energética sin incrementar demasiado el grosor del dispositivo.

Además, las filtraciones hablan de mejoras en resistencia al agua, aunque todavía no existe información oficial sobre certificaciones IP específicas.

Estrategia de Vivo: competir más allá del diseño plegable

El segmento plegable se ha enfocado tradicionalmente en diseño y productividad. Sin embargo, las especificaciones filtradas sugieren que Vivo estaría intentando competir desde otros frentes: fotografía, autonomía y rendimiento sostenido.

La combinación de cámaras de alta resolución, batería ampliada y nuevo procesador podría convertirse en una estrategia para diferenciarse en un mercado donde muchos fabricantes comparten formatos similares.

Lanzamiento, disponibilidad y contexto del mercado

Por ahora, la información disponible apunta a un lanzamiento inicial en China durante junio de 2026. No existe confirmación sobre precio oficial, configuraciones ni expansión global.

Tampoco se conoce cuándo podría llegar a otros mercados internacionales, aunque versiones anteriores de la serie plegable han tenido lanzamientos escalonados.

Si estas especificaciones se mantienen, el Vivo X Fold 6 entraría a competir en un segmento donde autonomía, cámaras y eficiencia energética empiezan a ser tan importantes como la flexibilidad de la pantalla.