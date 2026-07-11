El Oppo Find N7 todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero los primeros reportes ya anticipan algunos de los cambios que tendría frente a su predecesor. De acuerdo con información publicada en China, el próximo plegable de la marca llegaría durante el primer trimestre de 2027 con una batería de mayor capacidad y un cuerpo más ancho, una tendencia que también sugieren los rumores sobre los próximos plegables de Samsung y Apple. Por ahora, Oppo no ha confirmado estos datos.

Lo que se conoce del Oppo Find N7

La información más reciente proviene de Digital Chat Station, una cuenta de Weibo con un historial de aciertos en lanzamientos de Oppo, Xiaomi y OnePlus. Según esta fuente, el dispositivo incorporaría el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 en su versión estándar, acompañado por una NPU (unidad de procesamiento neuronal) para ejecutar funciones de inteligencia artificial, aunque las capacidades que ofrecería todavía se desconocen.

Datos publicados previamente señalan que el teléfono mantendría una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interna de 7,6 pulgadas. Además, estrenaría una tecnología para reducir la visibilidad del pliegue central, uno de los aspectos que los fabricantes han intentado mejorar en cada nueva generación de teléfonos plegables.

Oppo Find N7: más batería y un formato más cómodo

La batería de 6.500 mAh sería una de las principales novedades. Representaría un aumento de 500 mAh frente al Find N6, presentado en marzo, lo que podría traducirse en una mayor autonomía para un dispositivo cuya pantalla interna demanda más energía que la de un smartphone convencional. Se trata de una mejora relevante, aunque dentro de la evolución esperada entre generaciones.

El supuesto cuerpo más ancho también apunta a facilitar el uso del teléfono cuando está cerrado. Los rumores sobre el próximo Samsung Galaxy Z Fold8 y el esperado iPhone Fold sugieren que varios fabricantes buscan ofrecer pantallas externas con proporciones más cercanas a las de un teléfono tradicional. En la práctica, esto facilitaría tareas cotidianas como escribir mensajes, navegar por internet o responder notificaciones sin necesidad de desplegar el dispositivo.

Lo que aún falta por conocer

El precio, la fecha de presentación y las funciones específicas de inteligencia artificial siguen siendo una incógnita. Tampoco está claro si tendrá un lanzamiento internacional, ya que el Find N6 tuvo una disponibilidad limitada fuera de China.

Si estos datos terminan confirmándose, el Oppo Find N7 apostaría por una evolución centrada en perfeccionar la experiencia de uso. La combinación de una batería más grande, un formato más práctico y nuevas funciones de inteligencia artificial refleja la dirección que está tomando el mercado de los teléfonos plegables.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)