Galaxy A08 5G: Samsung prepara un nuevo celular con 5G de bajo costo

La competencia por ofrecer teléfonos 5G a precios cada vez más bajos podría sumar un nuevo protagonista. Aunque Samsung todavía no ha presentado oficialmente el Galaxy A08 5G, diversas filtraciones coinciden en que la compañía ya trabaja en un modelo pensado para quienes buscan acceder a esta tecnología sin hacer una gran inversión.

De confirmarse la información, el dispositivo llegará para reforzar la gama de entrada de la marca con una combinación de pantalla grande, batería de larga duración y conectividad de quinta generación, características que hasta hace poco eran exclusivas de equipos más costosos.

Los reportes publicados por distintos medios especializados indican que el Galaxy A08 5G incorporaría una pantalla PLS LCD de 6,7 pulgadas con resolución HD+. Además, varios rumores apuntan a que Samsung incluiría una tasa de refresco de 90 Hz, una mejora que ofrecería desplazamientos más fluidos al navegar por internet, revisar redes sociales o utilizar aplicaciones compatibles.

Te puede interesar: El mejor smartphone de 2026 sigue siendo este: supera al iPhone y al Galaxy S24 Ultra

En diseño no se esperan cambios importantes frente a otros integrantes de la familia Galaxy A. El teléfono mantendría una construcción en plástico, un módulo de cámaras discreto y una cámara frontal integrada mediante un orificio en la pantalla. La apuesta seguiría siendo ofrecer un equipo resistente y funcional antes que materiales premium.

En el apartado de rendimiento, las filtraciones mencionan un procesador MediaTek con conectividad 5G, posiblemente de la serie Dimensity. Aunque todavía no se conoce el modelo definitivo, este hardware estaría orientado al uso cotidiano, incluyendo navegación, reproducción de video, mensajería, videollamadas y juegos con exigencias moderadas.

Una apuesta por la autonomía y el soporte de software

Otro de los aspectos que más llama la atención es la batería. Los rumores señalan que el Galaxy A08 5G contaría con una capacidad de 5.000 mAh, suficiente para completar una jornada de uso sin mayores inconvenientes. También se espera compatibilidad con carga rápida de entre 15 W y 25 W, aunque Samsung aún no ha confirmado si el cargador vendrá incluido en la caja.

En fotografía, el dispositivo apostaría por una configuración sencilla. La cámara principal sería de 50 megapíxeles y estaría acompañada por un sensor secundario de 2 MP destinado a funciones de profundidad o fotografía macro. Para selfies y videollamadas, la cámara frontal tendría una resolución de 8 MP.

Las opciones de memoria incluirían versiones con 4 GB o 6 GB de RAM y 64 GB o 128 GB de almacenamiento interno. Además, Samsung conservaría la ranura para tarjetas microSD, una característica que sigue siendo valorada por muchos usuarios y que varios fabricantes han eliminado de sus equipos más recientes.

Otro punto que podría convertirse en una ventaja frente a sus competidores sería el software. Las filtraciones indican que el Galaxy A08 5G llegaría con Android 16 y la interfaz One UI 8, además de beneficiarse de la política de actualizaciones que Samsung ha ampliado en parte de su catálogo.

Por ahora, la empresa no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento ni su precio. Sin embargo, distintos reportes sitúan su valor entre 250 y 350 dólares, dependiendo de la configuración y del mercado. Si estas previsiones se cumplen, el Galaxy A08 5G buscará posicionarse como una de las opciones más accesibles para quienes desean un celular compatible con redes 5G dentro del ecosistema de Samsung.