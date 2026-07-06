vivo V80: cambios frente al V70 y lo que se sabe de su llegada en agosto

El vivo V80 podría ser el próximo lanzamiento de la marca dentro de la gama media premium. El filtrador Sanju afirmó que el sucesor del vivo V70 sería presentado a mediados de agosto con mejoras puntuales, especialmente en autonomía. Aunque vivo no ha confirmado estos datos, permiten anticipar cómo evolucionaría esta nueva generación frente al modelo actual.

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VIVO V80 Series is launching in mid August! Expected specs:

• 6.59” 144Hz 1.5K Flat display

• Snapdragon 7 Gen 4

• 7200mAh + 90W

• 50MP Main + 8MP UW+ 50MP 3x zeiss

• 50MP front AF

• 3D ultrasonic fingerprint scanner

• IP68/69, aluminium alloy frame The… — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) July 4, 2026

Qué cambia frente al V70

De acuerdo con la información compartida por Sanju, el nuevo teléfono mantendría gran parte de las características del V70. Los cambios se concentrarían en la autonomía y la fluidez de la pantalla, mientras que el procesador, el diseño y el apartado fotográfico seguirían una línea continuista.

La pantalla seguiría siendo plana y tendría 6,59 pulgadas, prácticamente el mismo tamaño que la generación anterior. La principal diferencia estaría en la tasa de refresco, que aumentaría hasta 144 Hz, junto con una resolución de 1,5K. En la práctica, este cambio ofrecería desplazamientos y animaciones más fluidos, aunque sin transformar de manera radical la experiencia de uso.

El procesador tampoco cambiaría. La información indica que el dispositivo mantendría el Snapdragon 7 Gen 4 utilizado en el modelo actual. Esto sugiere que vivo habría preferido priorizar mejoras en otros apartados del equipo antes que aumentar el rendimiento entre generaciones.

La batería marca la diferencia

La principal evolución del vivo V80 estaría en la autonomía. Mientras el V70 incorpora una batería de 6.500 mAh, el nuevo modelo elevaría esa capacidad hasta los 7.200 mAh y añadiría compatibilidad con carga rápida de 90 W. De confirmarse, sería el cambio más importante de esta generación y uno de sus principales argumentos de compra.

El sistema de cámaras permanecería prácticamente intacto. La información publicada hasta ahora menciona un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 50 MP. Mantener esta configuración permitiría conservar uno de los principales diferenciales del V70 frente a otros teléfonos de precio similar.

También se mencionan un lector de huellas ultrasónico 3D, marco de aluminio y certificación IP69, características presentes en el modelo actual. Esto refuerza la idea de una actualización incremental, enfocada en optimizar un diseño ya consolidado en lugar de introducir cambios profundos en el hardware o la construcción.

Aunque vivo todavía no ha confirmado la fecha de presentación ni las especificaciones del dispositivo, todo apunta a que el vivo V80 sería anunciado durante agosto. Si se confirma, llegará como una actualización centrada en ofrecer una mayor autonomía, mientras conserva gran parte de la propuesta de la generación anterior.

Imagen: vivo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).