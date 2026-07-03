Galaxy S27 Pro y S27 Ultra apuntan a una cámara frontal de 16 MP

Samsung prepararía el cambio más importante en años para la cámara frontal de sus teléfonos de gama alta. Según el medio holandés GalaxyClub, que afirma haber obtenido información de fuentes con acceso a los planes de desarrollo de la marca, el Galaxy S27 Pro y el S27 Ultra dejarían atrás la cámara frontal de 12 MP utilizada desde 2023 para incorporar una de 16 MP. Los detalles siguen pendientes de confirmación oficial.

La serie Galaxy S27 estaría integrada por cuatro modelos identificados internamente como NM1, NM2, NM3 y NM4. El Pro correspondería al NM3 y el Ultra al NM4, las dos versiones que estrenarían el nuevo sensor frontal.

Cómo cambiaría la cámara del Galaxy S27 Pro y S27 Ultra

La principal novedad no estaría en la resolución, sino en el formato. Los 16 MP conocidos hasta ahora también dieron lugar a la hipótesis de que Samsung podría adoptar un sensor cuadrado en lugar del rectangular habitual. Con ese diseño sería posible mantener prácticamente el mismo encuadre al girar el teléfono entre posición vertical y horizontal.

El cambio reduciría los recortes que hoy se producen durante una selfie o una videollamada al cambiar la orientación del dispositivo. También permitiría obtener imágenes de 12 MP en formato 4:3 aprovechando una mayor superficie de captura. Por ahora, el formato cuadrado sigue siendo una hipótesis basada en la información disponible.

Este diseño sería similar al que Apple implementó en el iPhone 17 para mantener un encuadre más uniforme. El resultado sería una experiencia más consistente al tomar selfies y realizar videollamadas.

Otras mejoras del sistema de cámaras

Ambos modelos también incorporarían una cámara ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5x. El Ultra, además, podría prescindir de su teleobjetivo dedicado de 3x.

Todavía no está claro si el resto de la serie Galaxy S27 también recibirá la cámara frontal de 16 MP. La mejora quedaría reservada para las versiones Pro y Ultra, lo que reforzaría la diferenciación entre los modelos de la gama.

Samsung presentaría oficialmente la serie Galaxy S27 entre enero y marzo de 2027, si mantiene un calendario similar al de la serie Galaxy S26. En los próximos meses se conocerán más detalles sobre el sistema de cámaras, el resto de las especificaciones y la estrategia de precios de esta nueva generación.

De confirmarse, el Galaxy S27 Pro y el S27 Ultra incorporarían una de las mayores actualizaciones de la cámara frontal de la familia Galaxy desde que Samsung adoptó los 12 MP como estándar en sus modelos de gama alta en 2023.

Imagen: Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).