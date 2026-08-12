Pixel 11, 11 Pro y 11 Pro XL: precios y características

Google presentó este miércoles los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, sus nuevos celulares de gama alta que llegan con el procesador Tensor G6, cámaras renovadas y nuevas funciones de inteligencia artificial con Gemini.

Los tres modelos ya están disponibles para reserva y comenzarán a venderse el 20 de agosto. El Pixel 11 tendrá un precio inicial de 899 dólares, el Pixel 11 Pro partirá de 1.099 dólares y el Pixel 11 Pro XL costará desde 1.299 dólares.

La nueva generación también incorpora cambios en el diseño. Google redujo en un 40 % el grosor de la barra de cámaras del Pixel 11 y mantiene una construcción pensada para resistir salpicaduras, arañazos y caídas cotidianas.

Cámaras renovadas y más funciones con Gemini

El Pixel 11 estrena un sensor principal de 48 megapíxeles, con un 56 % más de sensibilidad a la luz. Su teleobjetivo de cinco aumentos puede alcanzar un superzoom de hasta 30x con ayuda del procesamiento del Tensor G6.

Los Pixel 11 Pro y Pro XL incluyen un nuevo sensor para la cámara principal y un teleobjetivo de 48 megapíxeles con 30 % más sensibilidad a la luz. También ofrecen zoom profesional de hasta 120x y modo retrato con zoom de 5x.

Google asegura que su función Night Sight puede capturar imágenes hasta cuatro veces y media más rápido gracias a la combinación de nuevos sensores, software y procesamiento.

El Tensor G6 también está diseñado para ejecutar Gemini Nano directamente en el dispositivo. Según Google, el chip ofrece un 50 % más de capacidad de procesamiento TPU y permite ejecutar tareas de IA hasta 3,5 veces más rápido, mientras reduce hasta 3,5 veces el consumo de energía en esas tareas.

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Los modelos Pro incorporan además HiLight, una función que utiliza luces LED ubicadas en el flash para mostrar señales visuales. Puede indicar cuándo Gemini está escuchando, procesando o respondiendo, además de utilizar colores personalizados para identificar llamadas de determinados contactos.

Los tres teléfonos parten de 256 GB de almacenamiento e incluyen Pixelsnap. El Pixel 11 y el Pixel 11 Pro son compatibles con carga inalámbrica Qi 2.2 de hasta 25 W, mientras que el Pixel 11 Pro XL puede conseguir hasta 15 horas adicionales de batería con 15 minutos de carga por cable.

Google también incorporó el chip de seguridad Titan M3 y criptografía poscuántica para reforzar la protección del dispositivo. La compañía mantiene siete años de actualizaciones de sistema operativo, seguridad y Pixel Drops.

Los Pixel 11 Pro y Pro XL incluyen seis meses de Google AI Pro, con mayor acceso a Gemini y 5 TB de almacenamiento en la nube. Los equipos llegarán a la Google Store y distribuidores autorizados el 20 de agosto.