Pixel 11 Pro Fold se filtra antes del evento de Google: así luce

Google está a pocas horas de presentar su nueva generación de dispositivos Pixel, pero una filtración ya permitió conocer cómo luciría uno de los equipos más esperados. El Pixel 11 Pro Fold apareció en una serie de imágenes promocionales publicadas por el reconocido filtrador Evan Blass, con un diseño que conserva buena parte de la identidad de su antecesor.

Las imágenes fueron publicadas el 30 de julio bajo el título “P11PF” y muestran el teléfono desde distintos ángulos. Aunque Google todavía no había presentado oficialmente el dispositivo cuando aparecieron los renders, el material tiene apariencia de imágenes de marketing y permite anticipar varios detalles externos del próximo plegable.

A primera vista, el cambio no parece radical. El Pixel 11 Pro Fold mantiene el formato de libro y una pantalla exterior alargada. Al abrirlo, el equipo conservaría una pantalla interna de 8 pulgadas, por lo que Google apostaría nuevamente por un dispositivo pensado para combinar el tamaño de un teléfono convencional con una superficie de pantalla mucho mayor.

Uno de los elementos que sí recibe modificaciones está en la parte trasera. El módulo de cámaras presenta un ajuste en su diseño y las imágenes filtradas muestran una nueva disposición visual del conjunto fotográfico. También aparece una iluminación asociada al sistema de cámaras que ha sido relacionada con la función Pixel Glow de la nueva generación Pixel.

El color es otro de los cambios que llama la atención. El teléfono aparece en un acabado verde oliva, una tonalidad que también se extiende a otros productos que podrían ser anunciados durante el evento.

Pixel 11 Pro Fold no llegaría solo

Las imágenes compartidas por Blass también muestran unos posibles nuevos Pixel Buds y un reloj Pixel. En el caso de los auriculares, filtraciones adicionales apuntan a que el modelo mostrado conserva el diseño de los Pixel Buds Pro 2, con el cambio más visible concentrado en el color verde oscuro.

El reloj, por su parte, sería parte de la renovación de la familia Pixel Watch. Información publicada antes de la presentación apunta a que Google prepara el Pixel Watch 5 para este año, junto con nuevas funciones relacionadas con Gemini.

La presentación oficial está programada para el 12 de agosto de 2026 a las 18:00, hora del Este de Estados Unidos. Google ya promociona el evento Made by Google en su sitio oficial y anticipa allí la llegada de la nueva generación Pixel.

El precio será otro de los datos pendientes. Reportes previos apuntan a posibles aumentos en algunos dispositivos de la nueva generación, aunque las cifras definitivas deberán esperar al anuncio de Google.

Por ahora, el Pixel 11 Pro Fold que aparece en las imágenes sigue siendo un producto filtrado. La presentación del 12 de agosto será la que permita confirmar si este diseño, el color, las cámaras y el resto de características vistas en los renders corresponden finalmente al teléfono que Google pondrá en el mercado.