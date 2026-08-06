Apple alcanza un récord de ingresos mientras suben los precios de los smartphones en 2026

Aunque durante el segundo trimestre de 2026 se vendieron menos smartphones que un año atrás, la industria consiguió aumentar sus ingresos. La explicación está en el precio. Los fabricantes elevaron el valor de sus dispositivos y los consumidores continuaron apostando por modelos de gama alta, una combinación que llevó al mercado a registrar ingresos récord.

De acuerdo con el más reciente informe de Counterpoint Research, los ingresos globales del sector crecieron un 7 % interanual y alcanzaron los 109.000 millones de dólares, la cifra más alta registrada para un segundo trimestre. Mientras tanto, el precio promedio de venta aumentó un 17 % frente al mismo periodo de 2025 y llegó a los 400 dólares.

El comportamiento refleja un cambio en la estrategia de las principales marcas. En lugar de concentrarse en vender más unidades, los fabricantes están impulsando equipos con mayor capacidad de almacenamiento, mejores configuraciones y precios superiores para compensar el incremento en los costos de producción, especialmente por la escasez y el encarecimiento de la memoria.

Según el análisis de la firma, el segmento de entrada continúa perdiendo peso y los fabricantes han trasladado parte de esos mayores costos al consumidor. Al mismo tiempo, han reforzado mecanismos como la financiación, los planes de pago por cuotas y los programas de intercambio para facilitar el acceso a teléfonos de mayor valor, sobre todo en mercados emergentes.

Apple amplía su ventaja en ingresos

La compañía que obtuvo el mejor desempeño fue Apple. La empresa alcanzó una participación del 49 % de los ingresos mundiales del mercado de smartphones durante el segundo trimestre, el nivel más alto que ha registrado para ese periodo.

Los ingresos de la marca crecieron un 22 % frente al año anterior, impulsados por un aumento del 13 % en los envíos y un incremento del 8 % en el precio promedio de venta. Counterpoint atribuye este resultado a la buena recepción de la familia iPhone 17, especialmente de las versiones iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max.

Uno de los factores que fortaleció su posición fue mantener, en términos generales, una política de precios estable mientras otros fabricantes aplicaban incrementos más agresivos. Esa decisión permitió que la compañía siguiera creciendo tanto en valor como en volumen, con buenos resultados en China, Europa y varios mercados emergentes.

Samsung ocupó el segundo lugar con una participación del 16 % en los ingresos globales. La empresa registró un crecimiento del 9 % tanto en ingresos como en envíos, apoyada en el buen comportamiento de la serie Galaxy A y el impulso de la línea Galaxy S26.

El informe también señala que la integración vertical de Samsung y un mayor control sobre el suministro de componentes ayudaron a contener el impacto del aumento de costos y mantener un precio promedio relativamente estable.

En contraste, Xiaomi vivió el trimestre más difícil entre las cinco principales marcas. Sus envíos retrocedieron un 26 % y los ingresos disminuyeron un 17 %. Aunque el precio promedio de sus equipos aumentó un 13 %, el fuerte peso que mantiene en los segmentos de entrada y gama media hizo que el incremento de precios afectara la demanda.

OPPO y vivo también cerraron el trimestre con caídas en ingresos del 10 % y 11 %, respectivamente. Ambas compañías elevaron el precio promedio de sus dispositivos, pero la reducción en los envíos limitó el efecto positivo de esa estrategia.

Las previsiones para la segunda mitad de 2026 apuntan a que la tendencia continuará. Counterpoint considera que la escasez de memoria y el incremento en los costos de los componentes seguirán presionando los precios de los smartphones, mientras los fabricantes reforzarán su apuesta por dispositivos de mayor valor y el volumen de envíos podría reducirse aún más.