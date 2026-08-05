Apple podría estar preparando uno de los cambios de diseño más importantes para celebrar el vigésimo aniversario del iPhone. Una nueva filtración asegura que los próximos iPhone Pro y Pro Max tendrían pantallas más grandes y un rediseño del frontal, una propuesta que iría más allá de aumentar las dimensiones del panel.

Por ahora, la información no ha sido confirmada por la compañía. Los datos provienen de prototipos en desarrollo, por lo que las especificaciones y el diseño final podrían cambiar antes de la presentación oficial. Aun así, los rumores ofrecen una idea de la dirección que estaría explorando para una generación conmemorativa.

iPhone Pro y Pro Max crecerían a 6,4 y 7 pulgadas

La información fue publicada en Weibo por el conocido filtrador Digital Chat Station, quien suele anticipar especificaciones de dispositivos antes de su lanzamiento. Aunque cuenta con un historial de aciertos en la industria, especialmente con fabricantes asiáticos, sus publicaciones corresponden a filtraciones y no representan confirmaciones oficiales.

Según su reporte, los iPhone Pro y Pro Max pasarían de las actuales 6,3 y 6,9 pulgadas a paneles de 6,4 y 7 pulgadas, respectivamente. El aumento parece pequeño sobre el papel, apenas una décima de pulgada en cada modelo. La publicación señala que la compañía también incrementaría ligeramente el tamaño físico de ambos dispositivos, manteniendo la misma relación de aspecto. En otras palabras, el crecimiento de la pantalla no dependería únicamente de reducir los marcos.

Para quienes usan el celular para ver videos, jugar o trabajar con varias aplicaciones, una pantalla ligeramente mayor podría ofrecer un área de visualización más amplia. Sin embargo, el cambio más llamativo no estaría en el tamaño, sino en el rediseño que acompañaría a estos nuevos paneles.

El rediseño sería el cambio más importante

Además del aumento de pantalla, la filtración indica que los iPhone Pro y Pro Max apostarían por un diseño con curvas en los cuatro lados y marcos prácticamente inexistentes. Esa combinación buscaría que la pantalla se extendiera casi por completo hasta los bordes del dispositivo, ofreciendo una apariencia más uniforme.

El rumor también menciona una posible reducción o incluso la desaparición de la Dynamic Island. De concretarse, el frontal tendría menos interrupciones visuales y aprovecharía mejor la superficie disponible para mostrar contenido, aunque Apple no ha confirmado que ese cambio forme parte de sus próximos teléfonos.

Si bien varios fabricantes Android ya han experimentado con marcos muy delgados y pantallas curvas, la compañía podría aprovechar el vigésimo aniversario del iPhone para presentar su propia interpretación de esa tendencia, con un enfoque centrado en el diseño y la integración entre hardware y software.

El vigésimo aniversario alimenta las expectativas

Las especulaciones sobre un rediseño importante no surgen por casualidad. En 2017, Apple lanzó el iPhone X para conmemorar el décimo aniversario del iPhone, un modelo que eliminó el botón de inicio e introdujo una pantalla que ocupaba casi todo el frontal, marcando un antes y un después para la familia de teléfonos.

Ese antecedente hace que algunos analistas consideren posible que la compañía reserve cambios más visibles para la generación del vigésimo aniversario. Sin embargo, conviene recordar que suele probar diferentes prototipos durante el desarrollo de sus productos y no todos llegan al mercado.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre el diseño ni sobre los nuevos tamaños de pantalla. Hasta que la compañía presente sus próximos dispositivos, toda la información sobre los iPhone Pro y Pro Max debe interpretarse como una filtración. Si finalmente estos cambios se concretan, la línea más avanzada del fabricante incorporaría una nueva evolución en su diseño, con pantallas de 6,4 y 7 pulgadas como una de sus principales novedades.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)