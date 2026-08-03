Honor Play 11 Pro: precio, batería de 7.000 mAh y solo 7,34 mm de grosor

Honor presentó en China un nuevo smartphone de gama media que combina una batería de 7.000 mAh con un cuerpo extremadamente delgado. El Honor Play 11 Pro llega como una nueva variante dentro de la serie Play 11, que la marca inició en mayo de 2026 con el lanzamiento del Play 11 Plus en el mercado chino.

La propuesta responde a una tendencia que varios fabricantes vienen explorando: reducir el grosor de los teléfonos sin sacrificar la autonomía. Es uno de los reclamos más constantes de los usuarios. Lograr ambas cosas a la vez suele implicar concesiones técnicas, así que conviene revisar qué ofrece realmente este modelo y qué tan sólida es su propuesta frente al resto del mercado.

La batería de 7.000 mAh del Honor Play 11 Pro

El dato central es una batería de 7.000 mAh en un cuerpo de solo 7,34 mm de grosor y 185 gramos de peso. Aumentar esa capacidad normalmente implica sumar volumen. Lograr ese equilibrio suele requerir avances en la densidad energética de las celdas o una distribución más eficiente de los componentes internos.

La marca asegura que conservará al menos el 80 % de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga. Eso equivale a unos seis años de uso antes de una degradación notable. También es compatible con carga rápida por cable de 45 W, un estándar razonable, aunque ya existen modelos de la categoría que ofrecen velocidades de 66 W o superiores.

Pantalla y procesador

El dispositivo incorpora una pantalla OLED plana de 6,6 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Su brillo máximo alcanza los 6.500 nits, una cifra que incluso supera la de muchos equipos de gama alta.

También integra atenuación PWM de 3.840 Hz. Esta tecnología reduce la fatiga visual durante sesiones prolongadas y puede ayudar a disminuir el cansancio ocular.

En su interior equipa un procesador MediaTek Dimensity 6500 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No ofrece expansión mediante tarjeta microSD.

Se trata de un chip orientado a tareas cotidianas, como redes sociales, reproducción de video y multitarea, más que a videojuegos exigentes o cargas de trabajo intensivas. El software es MagicOS 10 basado en Android 16, aunque la compañía todavía no ha informado su política de actualizaciones.

¿Un teléfono nuevo o una versión renombrada?

Por sus características y diseño, algunos reportes señalan que el Honor Play 11 Pro guardaría fuertes similitudes con el X80i, otro dispositivo de la marca disponible en otros mercados. Sin embargo, esta observación no ha sido confirmada oficialmente y debe entenderse como una hipótesis basada en la comparación de especificaciones, no como un hecho verificado.

Reutilizar un mismo hardware bajo distintos nombres según la región es una práctica habitual entre varios fabricantes chinos. De esa forma adaptan su portafolio a diferentes mercados sin incrementar los costos de desarrollo ni modificar de manera significativa las características técnicas de los dispositivos.

El nuevo modelo comparte casi todas sus especificaciones con el Play 11 Plus presentado meses antes. Ambos integran el mismo procesador, una batería de igual capacidad, un diseño muy similar y cámaras equivalentes. La principal diferencia está en la pantalla, ya que el Plus utiliza un panel AMOLED, mientras que esta versión incorpora una OLED plana.

La elección entre ambos dependerá principalmente de ese cambio en la pantalla, más que de diferencias en rendimiento o funciones. Honor amplía así su catálogo con una nueva variante, pero sin introducir modificaciones relevantes en el hardware.

En el apartado fotográfico, el teléfono incorpora una cámara principal de 50 MP y una frontal de 8 MP para selfies y videollamadas. Algunas fuentes también mencionan un segundo sensor trasero, aunque la compañía todavía no ha confirmado sus especificaciones de manera oficial.

Además, el dispositivo cuenta con estructura metálica, certificación IP66 de resistencia al agua y al polvo, y certificación SGS de cinco estrellas por su resistencia a caídas. Estas características buscan reforzar su durabilidad dentro de la gama media.

El Honor Play 11 Pro ya está disponible para reserva en China en una única configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su precio es de 2.099 yuanes, unos 310 dólares al cambio. Los compradores pueden elegir entre los colores plata lunar, oro amanecer y negro medianoche.

Por ahora, Honor no ha confirmado si el dispositivo llegará a otros mercados. Su lanzamiento refleja una tendencia cada vez más evidente en la industria: ofrecer baterías de gran capacidad sin aumentar el grosor del teléfono, una estrategia que comienza a ganar terreno también en la gama media.

Imagen: Honor / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)