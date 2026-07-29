Apple Upgrade: así funciona el plan para alquilar un iPhone y cambiarlo por uno nuevo

Apple presentó Apple Upgrade, un nuevo programa con el que los usuarios podrán acceder a algunos de los dispositivos más recientes de la marca mediante un contrato de arrendamiento y pagos mensuales. La propuesta cambia la forma tradicional de comprar un equipo, ya que permite usarlo durante un periodo determinado, devolverlo al finalizar el contrato y cambiarlo por un modelo más reciente.
El programa estará disponible para iPhone, iPad, Mac y Apple Watch compatibles. En lugar de adquirir el dispositivo de forma definitiva, los clientes podrán elegir un plazo de arrendamiento que se adapte al producto seleccionado y pagar una cuota mensual durante la vigencia del contrato.
Apple explica que el servicio busca facilitar el acceso a equipos de última generación sin que el usuario tenga que asumir el costo total desde el primer momento. Al finalizar el contrato, será posible devolver el dispositivo en buen estado y actualizarlo por otro modelo compatible. Quienes prefieran hacerlo antes de que termine el plazo también podrán solicitar una renovación anticipada, aunque esta tendrá un costo adicional.
Plazos, requisitos y cómo solicitar el servicio
Los tiempos del contrato cambian según el dispositivo. Para iPhone y Apple Watch habrá opciones de 12 o 24 meses, mientras que iPad y Mac podrán alquilarse por 24 o 36 meses.
El proceso de inscripción se realiza durante la compra. El usuario selecciona el producto que desea, escoge Apple Upgrade como método de pago y completa la solicitud con Klarna, empresa encargada de ofrecer el contrato de arrendamiento.
Para quienes ingresen al programa por primera vez será necesario proporcionar datos personales como nombre legal, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, número telefónico y número de Seguro Social. Además, deberán contar con una tarjeta de crédito o débito válida emitida en Estados Unidos, ya que las tarjetas prepago no son aceptadas.
Apple también establece que el programa está dirigido únicamente a residentes de Estados Unidos —con excepción de los territorios estadounidenses— que tengan al menos 18 años o la mayoría de edad exigida en su estado y capacidad legal para celebrar contratos.
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El fabricante señala que la solicitud incluye una verificación de crédito de tipo “soft check”, un procedimiento que no afecta la calificación crediticia del solicitante.
Como parte del programa, los usuarios podrán añadir AppleCare durante la contratación para proteger el equipo frente a accidentes como caídas o derrames. La compañía indica que esta cobertura también facilita el proceso cuando llegue el momento de devolver el dispositivo.
Apple asegura que notificará a los clientes cuando sean elegibles para cambiar de equipo y enviará un kit de devolución prepagado para entregar el dispositivo anterior. También será posible realizar la devolución directamente en una Apple Store.
El anuncio coincide con la llegada de la nueva familia iPhone 17, cuyos modelos ya aparecen dentro del catálogo de Apple Upgrade. Entre ellos figura el iPhone 17 Pro, disponible desde 31,99 dólares mensuales con un contrato de 24 meses; el iPhone Air, desde 28,99 dólares; el iPhone 17, desde 22,99 dólares; y el iPhone 17e, desde 17,99 dólares por el mismo periodo de arrendamiento.