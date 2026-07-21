La primera bocina de OpenAI tendría cámaras, sensores y ChatGPT

OpenAI prepara su primer dispositivo de hardware y podría ser una bocina inteligente sin pantalla, diseñada para llevar las capacidades de ChatGPT al hogar. El producto, que todavía no ha sido presentado oficialmente, buscaría funcionar como un asistente capaz de escuchar, responder, anticiparse a las necesidades del usuario y controlar distintos dispositivos domésticos.

La información fue revelada por Bloomberg, que citó a personas relacionadas con el proyecto. Según el reporte, la compañía quiere que el equipo sea una “manifestación física de ChatGPT” y opere como un asistente de inteligencia artificial con características más humanas.

A diferencia de las bocinas inteligentes tradicionales, el dispositivo no estaría limitado a responder comandos puntuales. Su funcionamiento se apoyaría en el modelo de voz más reciente de OpenAI, capaz de escuchar y responder de forma simultánea teniendo en cuenta el contexto de una conversación. Con el tiempo, el sistema podría utilizar la información de las interacciones para ofrecer respuestas y acciones más personalizadas.

La propuesta también contemplaría la reproducción de contenido multimedia, la respuesta a preguntas, el envío de mensajes y el control de electrodomésticos. Al contar con una batería recargable, el usuario podría llevarlo de una habitación a otra según la tarea que quiera realizar.

Una bocina que busca sentirse más como un asistente

El dispositivo podría acompañar al usuario en diferentes momentos del día. En la cocina, por ejemplo, serviría para guiar una preparación; en la sala, para recomendar contenido de entretenimiento, y en otro espacio de la casa, para reproducir música.

Uno de los elementos más llamativos estaría en su diseño. De acuerdo con el informe, OpenAI trabaja en componentes mecánicos capaces de realizar ciertos movimientos autónomos, con la intención de que el producto transmita una sensación de presencia y no parezca simplemente un objeto que responde a órdenes.

El equipo también incorporaría cámaras y sensores para interpretar mejor el entorno. La compañía pretende que la inteligencia artificial pueda ofrecer información de manera proactiva y actuar como una especie de experto personal para cada usuario.

La idea forma parte de una ambición más amplia. OpenAI adquirió el año pasado la startup de hardware fundada por Jony Ive, exdiseñador de Apple, en una operación valorada en cerca de 6.500 millones de dólares. Desde entonces, Ive y Sam Altman han hablado de crear una nueva categoría de dispositivos que aproveche las capacidades de la inteligencia artificial generativa.

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El proyecto no sería una computadora tradicional ni dependería necesariamente de aplicaciones como las que se utilizan en un teléfono. La visión de OpenAI apunta a equipos capaces de ejecutar tareas mediante agentes de inteligencia artificial, como resumir y priorizar mensajes, reconocer objetos o encargarse de procesos complejos.

Hasta ahora, la empresa habría trabajado en cerca de cinco dispositivos para consumidores. La bocina sería el primero en llegar, aunque todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento y OpenAI no ha confirmado públicamente los detalles conocidos sobre el producto.

La compañía también enfrenta una disputa legal con Apple relacionada con presuntos secretos comerciales y prototipos de hardware. El proceso podría añadir incertidumbre al desarrollo de la nueva línea de dispositivos, mientras OpenAI intenta demostrar si una bocina impulsada por ChatGPT puede convertirse realmente en una nueva categoría de tecnología para el hogar.

Imagen: Genera IA/ de referencia