X cumple 20 años desde el lanzamiento público de Twitter, la plataforma que hoy se conoce como X. Creada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, dos décadas después sigue siendo uno de los espacios más influyentes para seguir conversaciones y noticias en tiempo real, aunque la experiencia de uso cambió por completo. El algoritmo, la verificación de cuentas, la inteligencia artificial y las herramientas de privacidad transformaron la forma en que millones de personas utilizan la plataforma.

X cumple 20 años con un origen que pocos recuerdan

Antes de llamarse Twitter, el proyecto pasó por nombres como Twiiit, Twitch, Stat.us y Twttr. Este último se inspiró en el sonido del canto de los pájaros y en la tendencia de eliminar vocales en los nombres de las startups. El primer mensaje fue publicado por Jack Dorsey el 21 de marzo de 2006, cuando el servicio todavía estaba en desarrollo.

Uno de los elementos que marcó la identidad de Twitter fue el límite de 140 caracteres. Aunque muchos lo consideraban una restricción, terminó impulsando una forma de comunicación breve y directa que convirtió a la red en un referente para seguir conversaciones y noticias conforme ocurrían.

Con el tiempo, Twitter incorporó videos, transmisiones en vivo, Espacios de audio, Comunidades y publicaciones más extensas para los usuarios de pago. Lo que comenzó como un servicio para compartir mensajes cortos terminó convirtiéndose en una plataforma con múltiples formatos de contenido, capaz de adaptarse a nuevas formas de comunicación y al consumo de información en tiempo real.

Ya no ves solo lo que sigues, sino lo que recomienda el algoritmo

Uno de los cambios más evidentes está en el timeline. Durante años fue posible consultar principalmente las publicaciones de las cuentas seguidas en orden cronológico. Hoy, para muchos usuarios, la pestaña “Para ti” es la vista principal y prioriza las recomendaciones del algoritmo.

Eso significa que dos personas que siguen exactamente a las mismas cuentas pueden encontrar contenidos distintos. El sistema analiza factores como las interacciones, el tiempo de visualización y los intereses detectados para decidir qué publicaciones mostrar primero.

Quienes prefieren una cronología tradicional todavía pueden utilizar la pestaña “Siguiendo”, donde aparecen las publicaciones de las cuentas seguidas sin el mismo nivel de personalización algorítmica.

Tu privacidad también cambió

Los cambios no se limitan al algoritmo. La incorporación de funciones de inteligencia artificial, como Grok, abrió nuevos debates sobre el uso de imágenes y contenido generado mediante IA. Entre las controversias reportadas por distintos medios figuran casos de creación de imágenes falsas utilizando fotografías reales de personas sin su consentimiento.

Ese tipo de situaciones hizo que la configuración de privacidad cobrara mayor importancia. Revisar quién puede responder a las publicaciones, etiquetar la cuenta o ver determinada información personal ayuda a reducir riesgos, especialmente para quienes comparten fotografías con frecuencia.

Cómo saber si una cuenta de X es realmente auténtica

La forma de identificar cuentas auténticas también cambió. El distintivo azul, que antes se otorgaba gratuitamente a medios, instituciones y figuras públicas verificadas, ahora está asociado principalmente a la suscripción de X Premium. Por sí solo, ese símbolo ya no confirma la identidad de un perfil.

Antes de confiar en una cuenta conviene revisar otros elementos. La antigüedad del perfil, un historial coherente de publicaciones, la interacción con cuentas oficiales y la existencia de enlaces hacia sitios institucionales ofrecen señales mucho más útiles que el distintivo azul por sí solo.

También vale la pena observar el comportamiento de la cuenta. Cambios frecuentes de nombre de usuario, publicaciones masivas en poco tiempo, respuestas repetitivas o información incompleta pueden indicar que se trata de un perfil poco confiable o creado con fines de suplantación.

¿Vale la pena quedarse, o ya hay alternativas reales?

Threads, desarrollada por Meta, facilita la transición porque permite localizar fácilmente las cuentas que una persona ya sigue en Instagram. Sin embargo, su contenido también está organizado en buena medida mediante recomendaciones algorítmicas.

Bluesky apuesta por un enfoque diferente y ofrece mayor control sobre los feeds, además de facilitar el acceso a cronologías sin reordenamiento algorítmico. Aun así, sigue siendo una comunidad más pequeña y con un menor volumen de conversaciones públicas que X.

Para periodistas, investigadores y usuarios que siguen acontecimientos en desarrollo, X continúa siendo una referencia para consultar información y reacciones en tiempo real. Al mismo tiempo, cada vez más personas utilizan varias redes sociales para contrastar información y evitar depender de un solo algoritmo.

X cumple 20 años como una plataforma muy distinta a la que nació como Twitter. El aniversario no solo sirve para recordar el origen de una de las redes sociales más influyentes de internet, sino también para entender cómo cambiaron el algoritmo, la privacidad y la verificación de cuentas. Conocer esa evolución permite usar X con mayor criterio, proteger mejor la información personal e identificar con más facilidad los perfiles en los que realmente vale la pena confiar.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)