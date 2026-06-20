Microsoft confirmó que el fin del soporte de Office 2021 llegará el 13 de octubre de 2026. Desde esa fecha dejará de recibir actualizaciones de seguridad, parches y asistencia técnica. La compañía también aclaró que no habrá prórrogas ni actualizaciones adicionales una vez concluya ese plazo. El anuncio obliga a millones de usuarios a evaluar qué tan seguro será seguir utilizando un programa que continuará funcionando con normalidad.

Ahí surge una duda razonable. Si el software seguirá abriendo y editando documentos como siempre, ¿dónde está el riesgo?

Qué ocurre cuando termina el soporte de Office 2021

La suite no dejará de funcionar el 14 de octubre de 2026. Los usuarios podrán seguir creando, editando y guardando archivos sin inconvenientes. Lo que desaparece es el seguimiento permanente que realiza la compañía para detectar y corregir fallos de seguridad antes de que puedan ser aprovechados. Si después de esa fecha se descubre una nueva vulnerabilidad, ya no está previsto desarrollar una solución para ella.

Las vulnerabilidades son fallos que pueden ser aprovechados por software o archivos maliciosos para ejecutar acciones no autorizadas en un equipo. El riesgo no aparece de un día para otro, pero aumenta con el tiempo. Microsoft advierte que cualquier falla de seguridad descubierta después del fin del soporte ya no recibirá correcciones, lo que puede incrementar la exposición a virus, spyware y otros programas maliciosos.

Buena parte de la exposición depende de los hábitos de uso. Abrir archivos de origen desconocido o intercambiar documentos constantemente por correo electrónico y servicios en la nube aumenta las posibilidades de enfrentar amenazas. En cambio, quienes utilizan el paquete de productividad de forma más limitada y reciben pocos archivos externos suelen estar menos expuestos.

El cambio tampoco se limita a la seguridad. Microsoft dejará de ofrecer asistencia técnica por teléfono o chat y gran parte del contenido de ayuda y soporte disponible en línea dejará de actualizarse o será retirado progresivamente.

Por qué Microsoft toma esta decisión y qué alternativas existen

Office 2021 fue lanzado en octubre de 2021 y forma parte de una generación de aplicaciones que la empresa comercializó bajo el modelo tradicional de licencia perpetua. Para muchos, representó una de las últimas opciones de pago único para uso doméstico, en contraste con Microsoft 365, el servicio por suscripción que la compañía impulsa actualmente.

La empresa no plantea alternativas más allá de Microsoft 365, pero existen otras opciones en el mercado. Office LTSC 2024 es la versión empresarial más reciente de pago único, aunque incorpora menos funciones que la plataforma en la nube. También están LibreOffice y OnlyOffice, dos suites gratuitas que mantienen soporte activo y reciben actualizaciones periódicas.

Google Workspace es otra de las opciones disponibles. El servicio está diseñado para funcionar principalmente en la nube y recibe mejoras constantes. Aunque permite trabajar sin conexión en determinadas situaciones, gran parte de su propuesta gira alrededor de la sincronización permanente y la colaboración en línea. LibreOffice puede resultar atractivo para quienes buscan una solución gratuita instalada localmente, mientras que la propuesta de Google está más orientada al trabajo colaborativo.

Detrás del anuncio no hay cambios inmediatos en el producto. Office 2021 seguirá siendo exactamente el mismo software que utilizan millones de personas en la actualidad. Lo que cambia es el respaldo oficial frente a futuras vulnerabilidades y problemas de seguridad que puedan aparecer después del fin del soporte.

Cómo seguir utilizando el software de forma más segura

Existen medidas que ayudan a reducir la exposición. Mantener Windows actualizado, utilizar herramientas de seguridad activas y analizar los documentos antes de abrirlos puede disminuir buena parte de los riesgos más comunes. También resulta recomendable extremar la precaución con archivos descargados desde internet o recibidos por correo electrónico.

Ninguna de estas recomendaciones reemplaza las actualizaciones oficiales, pero sí pueden ayudar a prolongar el uso del software con un nivel de riesgo más controlado. La clave está en combinar buenas prácticas de seguridad con una evaluación realista de las necesidades de cada usuario.

El software seguirá funcionando después del 13 de octubre de 2026. La diferencia es que lo hará sin nuevas actualizaciones de seguridad ni asistencia oficial. La verdadera pregunta ya no es si Office 2021 continuará operando, sino cuánto riesgo está dispuesto a asumir cada usuario para seguir utilizándolo.

Imagen: Microsoft / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)