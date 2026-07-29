Honor dio a conocer el Honor X7e Plus, una versión mejorada del X7e que llegó al mercado en mayo. En lugar de centrarse en ofrecer el procesador más potente o las cámaras más avanzadas, el nuevo modelo prioriza dos aspectos que cada vez tienen más peso en la gama media: una batería de gran capacidad y una mayor resistencia para el uso diario.

La propuesta está dirigida a quienes buscan un celular que permanezca más tiempo lejos del cargador y soporte mejor golpes, caídas y la exposición al agua. Con esa combinación, Honor intenta diferenciarse en un segmento donde la autonomía y la durabilidad empiezan a ser tan importantes como el rendimiento o la calidad de las cámaras.

Batería de 8.100 mAh y carga rápida de 45 W

La principal novedad es su batería de 8.100 mAh, 600 mAh más grande que la del X7e estándar. Esa capacidad permite utilizar el celular durante más tiempo antes de volver a cargarlo, una ventaja para quienes trabajan, estudian o permanecen varias horas fuera de casa sin acceso constante a un enchufe.

La carga rápida se mantiene en 45 W mediante HONOR SuperCharge. Aunque otros fabricantes ya ofrecen velocidades superiores a 65 W e incluso 100 W, la estrategia de Honor consiste en reducir la frecuencia de carga gracias a una batería de mayor capacidad, en lugar de depender únicamente de tiempos de recarga más cortos.

Resistencia, procesador e inteligencia artificial

La resistencia es otro de los principales atractivos del dispositivo. Según la ficha técnica oficial, cuenta con certificación IP68/IP69/IP69K, que lo protege del polvo, la inmersión en agua y los chorros de agua a alta presión y temperatura. Honor aclara que esa protección puede disminuir con el desgaste normal derivado del uso cotidiano.

El equipo también obtuvo una certificación de SGS, que avala pruebas de caídas desde hasta 2,5 metros sobre superficies duras. Este tipo de respaldo suele encontrarse en teléfonos reforzados o diseñados para entornos industriales, por lo que resulta poco habitual en un celular dirigido al segmento de gama media.

Los primeros reportes indicaban que incorporaría un procesador Snapdragon 4 Gen 4. Sin embargo, la ficha técnica publicada por Honor confirma que utiliza un Qualcomm Snapdragon 685, un procesador de ocho núcleos orientado a la gama media. Lo acompañan 6 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación suficiente para las tareas más habituales.

El teléfono llega con MagicOS 10, basado en Android 16, e incorpora herramientas de inteligencia artificial como generación de video a partir de imágenes, borrador de objetos, resúmenes automáticos y un botón físico para acceder rápidamente a estas funciones. Hasta hace poco, estas herramientas eran exclusivas de modelos más costosos y ahora comienzan a llegar a equipos más asequibles.

Pantalla y cámaras

La pantalla es de 6,87 pulgadas, tiene una resolución de 1.592 × 720 píxeles y alcanza un brillo máximo de 1.020 nits, suficiente para facilitar la visualización del contenido en exteriores o bajo luz intensa. Honor optó por priorizar la autonomía y la resistencia antes que ofrecer una resolución más alta en este modelo.

En el apartado fotográfico también hubo diferencias entre los primeros reportes y la información oficial. Finalmente, Honor confirmó una cámara principal de 108 megapíxeles, acompañada por un sensor auxiliar. En la parte frontal incorpora una cámara de 5 megapíxeles, pensada para selfies y videollamadas.

Precio del Honor X7e Plus

El Honor X7e Plus estará disponible inicialmente en Emiratos Árabes Unidos por 899 AED, equivalentes a aproximadamente 245 dólares, y podrá adquirirse en los colores naranja amanecer, oro desierto y negro terciopelo. Hasta el momento, la compañía no ha anunciado una fecha para su llegada a otros mercados.

Por ese precio competirá con una amplia oferta de celulares de gama media. Aun así, pocos reúnen una batería de 8.100 mAh, resistencia con certificación IP68/IP69/IP69K y una cámara principal de 108 megapíxeles en un mismo dispositivo. Honor todavía no ha confirmado su lanzamiento en Latinoamérica.

Imagen: Honor / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)