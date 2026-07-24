POCO F9 Ultra: filtran batería de 10.000 mAh y chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

La próxima generación de gama alta de POCO empieza a tomar forma a partir de reportes basados en el código interno de Xiaomi y en registros de certificación. Según la información disponible, la compañía trabaja en el POCO F9 Ultra y el POCO F9 Pro, dos equipos que apuntan a renovar su oferta premium. Xiaomi todavía no ha confirmado oficialmente sus características ni la fecha de presentación.

La documentación disponible indica que ambos modelos ya aparecieron en registros IMEI, IMDA y TKDN, un paso habitual antes de su lanzamiento internacional. Aunque estas certificaciones confirman que los dispositivos avanzan en su proceso de desarrollo, no revelan la mayoría de sus especificaciones técnicas.

Poco F9 series approved by Singapore’s IMDA and Indonesia’s TKDN – 2607APCA5G: Poco F9 Pro

– 26077PC53G: Poco F9 Ultra Names have been confirmed through the previously seen IMEI database listings.#Poco #PocoF9Ultra #PocoF9Pro pic.twitter.com/ENArdpCLqm — Anvin (@ZionsAnvin) July 23, 2026

La batería del POCO F9 Ultra apunta a marcar la diferencia

Filtraciones publicadas antes de la aparición de estas certificaciones señalan que el POCO F9 Ultra incorporaría una batería de 10.000 mAh, mientras que el POCO F9 Pro superaría los 8.000 mAh. Sin embargo, esa información procede de reportes basados en código interno y no forma parte de la documentación publicada por los organismos reguladores, por lo que todavía debe considerarse preliminar.

De confirmarse, el modelo Ultra duplicaría prácticamente la capacidad habitual de muchos teléfonos premium actuales. Un aumento de este nivel podría traducirse en varios días de uso con una sola carga o en sesiones prolongadas de videojuegos, reproducción de video y tareas exigentes sin depender constantemente del cargador.

También representaría un cambio relevante dentro de la estrategia de POCO, una marca que tradicionalmente ha destacado por ofrecer un alto rendimiento a precios competitivos, pero que ahora buscaría diferenciarse mediante una autonomía considerablemente superior a la de sus rivales.

El procesador marcaría la diferencia entre ambos modelos

Las filtraciones más recientes apuntan a que el POCO F9 Pro utilizaría el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Por su parte, el POCO F9 Ultra debutaría con el futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, un procesador que todavía no ha sido presentado oficialmente y que se espera para finales de este año.

Si esa configuración se confirma, el Ultra no solo ofrecería una batería de mayor capacidad, sino también el hardware más potente que POCO ha incorporado hasta ahora en un smartphone. Aun así, habrá que esperar al anuncio oficial para conocer el rendimiento real y las mejoras que pueda aportar frente a la generación anterior.

Qué revelan realmente las certificaciones

La presencia del POCO F9 Pro y del POCO F9 Ultra en bases de datos como IMEI, IMDA y TKDN suele indicar que los fabricantes están preparando el lanzamiento en distintos mercados. Estos registros también confirman funciones como conectividad 5G, Bluetooth, Wi-Fi y NFC, aunque normalmente no incluyen detalles sobre cámaras, batería o procesador.

Por esa razón, buena parte de las especificaciones conocidas hasta ahora continúan basándose en filtraciones y no en documentación oficial. Las certificaciones respaldan la existencia de ambos modelos, pero no validan todas las características que han circulado en las últimas semanas.

Aunque Xiaomi no ha anunciado una fecha de presentación, la aparición simultánea de ambos modelos en distintos organismos reguladores suele anticipar un lanzamiento relativamente cercano. De momento, tampoco existe información oficial sobre disponibilidad internacional o precios.

Como referencia, el POCO F8 Ultra debutó con un precio inicial de 699,99 euros (aproximadamente USD 800), mientras que la versión de mayor capacidad alcanzó los 829,99 euros (unos USD 945). Si POCO mantiene una estrategia similar, la nueva generación podría ubicarse en un rango comparable, aunque habrá que esperar a la confirmación oficial.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)