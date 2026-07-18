Huawei Pura 90s Pro combina cámara macro de 50 MP, IA y batería de 6.000 mAh

Huawei presentó el Pura 90s Pro, un celular que pone el foco en la fotografía móvil, la inteligencia artificial y la autonomía. El dispositivo incorpora una cámara macro telefoto de ultra iluminación de 50 megapíxeles, batería de 6.000 mAh y el sistema operativo EMUI 16. También cuenta con una pantalla LTPO OLED de hasta 120 Hz y el procesador Kirin 9030S.

La apuesta por una pantalla de 120 Hz

El Huawei Pura 90s Pro tiene una pantalla de 6,6 pulgadas con tecnología LTPO OLED, resolución de 2.760 × 1.256 píxeles y soporte para 1.070 millones de colores.

Uno de sus puntos destacados es la frecuencia de actualización dinámica, que puede variar entre 1 y 120 Hz. Esto permite adaptar la pantalla al tipo de contenido que se está mostrando, desde una lectura estática hasta videojuegos o desplazamientos rápidos.

El panel también incorpora atenuación PWM de alta frecuencia y una frecuencia de muestreo táctil de hasta 300 Hz, características pensadas para mejorar la respuesta durante el uso diario y el gaming.

Rendimiento con procesador Kirin 9030S

El dispositivo funciona con un procesador Kirin 9030S de ocho núcleos y EMUI 16 como sistema operativo.

El Huawei Pura 90s Pro se ofrece en configuraciones de 12 GB de RAM con 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno. No cuenta con compatibilidad para ampliar la memoria mediante tarjetas externas.

La compañía también destaca la integración entre hardware, software, chip y servicios en la nube para permitir que las tareas se retomen con rapidez y mantener un consumo energético eficiente.

Cámara de 50 MP con telefoto macro

La fotografía es uno de los principales argumentos del Huawei Pura 90s Pro. El teléfono cuenta con una cámara principal de ultra iluminación de 50 MP, con apertura variable entre F1.4 y F4.0 y estabilización óptica de imagen.

El sistema se complementa con una cámara ultra gran angular de 12,5 MP y una cámara macro telefoto de ultra iluminación de 50 MP con OIS.

Esta última permite enfocar objetos desde una distancia mínima de 5 centímetros. La función está pensada para capturar detalles de objetos pequeños, plantas, insectos y otras escenas cercanas sin tener que recurrir a accesorios adicionales.

El teléfono ofrece zoom óptico de 4 aumentos y zoom digital de hasta 100x. También puede grabar video con una resolución máxima de 4K.

En la parte frontal incorpora una cámara de 13 MP con enfoque automático y capacidad para grabar video en 4K.

La inteligencia artificial también llega a la cámara

El Huawei Pura 90s Pro incluye herramientas de inteligencia artificial enfocadas en la fotografía.

La función de Composición con IA ofrece sugerencias para encontrar un ángulo adecuado al tomar una foto. El teléfono también integra herramientas como Eliminación de reflejos y Mover con IA.

La primera busca retirar reflejos no deseados sin eliminar el brillo natural de la escena. La segunda permite seleccionar elementos de una imagen y modificar su tamaño o posición.

La cámara True-to-Colour 2.0 es otro de los elementos centrales del sistema fotográfico. Su objetivo es conservar una reproducción de color más cercana a la escena original, con tonos naturales.

EMUI 16 y funciones inteligentes

El Huawei Pura 90s Pro funciona con EMUI 16, la capa de software de la compañía.

Entre sus funciones se encuentra Celia, el asistente inteligente de Huawei, que puede responder preguntas y ofrecer información sobre diferentes temas.

La inteligencia artificial también está integrada en algunas funciones de fotografía y en la experiencia de uso del teléfono, con herramientas diseñadas para simplificar tareas que normalmente requerirían edición manual.

Batería de 6.000 mAh y carga rápida

El teléfono incorpora una batería de gran capacidad de 6.000 mAh en mercados fuera de la Unión Europea.

La carga rápida por cable alcanza los 66 W mediante HUAWEI SuperCharge. También es compatible con carga inalámbrica de hasta 50 W, aunque para alcanzar esa potencia es necesario utilizar accesorios compatibles.

La combinación entre la batería y la eficiencia energética del hardware busca ofrecer una autonomía prolongada para actividades como fotografía, consumo de contenido, navegación y gaming.

Diseño y cuatro colores

El Huawei Pura 90s Pro tiene un grosor de 8,2 milímetros y un peso aproximado de 213,5 gramos.

El teléfono está disponible en cuatro acabados: Guayaba Fizz, Naranja Spritz, Blanco Frapé y Soda Mora.

La propuesta de diseño apuesta por colores llamativos y una estética asociada a la temporada de verano, aunque la disponibilidad de cada versión puede variar según el mercado.

El dispositivo cuenta además con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo bajo condiciones específicas de laboratorio. Huawei aclara que esta protección no es permanente y que los daños derivados de líquidos pueden no estar cubiertos por la garantía.

Conectividad 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0

El Huawei Pura 90s Pro es compatible con redes 5G y cuenta con versiones de una y dos tarjetas SIM, según el mercado.

En conectividad inalámbrica ofrece Wi-Fi compatible con el estándar 802.11be, además de Bluetooth 6.0 y NearLink E2.0.

También incorpora USB tipo C y sistemas de posicionamiento como GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y NavIC.

Precio y disponibilidad del Huawei Pura 90s Pro

Huawei no detalló en la información proporcionada el precio oficial del Pura 90s Pro ni la fecha exacta de lanzamiento para cada mercado.

El teléfono estará disponible en configuraciones de 12 GB de RAM con 256 GB o 512 GB de almacenamiento, aunque las versiones y los colores pueden cambiar dependiendo del país.

Con el Huawei Pura 90s Pro, la compañía concentra su estrategia en tres frentes: fotografía móvil, inteligencia artificial y autonomía. La cámara macro telefoto de 50 MP, la batería de 6.000 mAh y EMUI 16 son los principales elementos de un teléfono que busca competir en el segmento de dispositivos con capacidades fotográficas avanzadas y funciones inteligentes.