Samsung recupera el liderazgo mundial de smartphones; Xiaomi, OPPO y vivo pierden terreno

La crisis que atraviesa el mercado mundial de smartphones volvió a cambiar el tablero entre los principales fabricantes. Mientras Samsung recuperó el primer lugar y Apple alcanzó una participación récord, Xiaomi, OPPO y vivo fueron las marcas que más cedieron terreno durante el segundo trimestre de 2026.

Los datos preliminares de Counterpoint Research muestran que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron 11 % frente al mismo periodo del año pasado. Es el peor registro para un segundo trimestre desde 2013 y confirma que el sector sigue sin encontrar una salida a la escasez de memorias, un problema que ya no solo afecta la producción, sino también el bolsillo de los consumidores.

Los chips de memoria DRAM y NAND continúan encareciéndose porque los fabricantes están destinando buena parte de su capacidad a abastecer los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial. Ese cambio ha elevado el costo de fabricar un teléfono y obligó a muchas marcas a aumentar precios, especialmente en los equipos más económicos.

En ese escenario, Samsung fue la compañía que mejor aprovechó las circunstancias. Recuperó el liderazgo mundial con una participación del 24 % y registró el mayor crecimiento entre las cinco marcas más importantes del mercado.

El lanzamiento de la familia Galaxy S26, especialmente la versión Ultra, ayudó a impulsar las ventas. A diferencia de otros fabricantes, la empresa logró mantener una mayor disponibilidad de equipos y reforzó su estrategia comercial con promociones en mercados como India y Oriente Medio.

Apple también salió fortalecida. Sus envíos crecieron 3 % y, por primera vez, alcanzó una participación del 20 % del mercado mundial. La compañía, además, fue la única entre los grandes fabricantes que evitó trasladar el aumento de los costos al precio de sus teléfonos durante el trimestre.

La serie iPhone 17 continuó liderando las ventas de la marca, aunque China siguió siendo su punto más débil debido a una menor respuesta de los consumidores.

Los fabricantes que más sintieron el golpe

La historia fue distinta para Xiaomi, OPPO y vivo. Las tres compañías registraron caídas de dos dígitos en sus envíos porque dependen en mayor medida del segmento de gama media y de entrada, precisamente el más afectado por el incremento en el costo de los componentes.

Con teléfonos más caros, muchos compradores optaron por aplazar el cambio de dispositivo o buscar modelos de generaciones anteriores, una tendencia que terminó reduciendo el volumen de ventas de estas marcas.

Xiaomi logró limitar parte del impacto gracias a la reorganización de su portafolio y al buen desempeño de algunos modelos premium, lo que le permitió conservar una cuota del 12 %. OPPO cerró el trimestre con el 11 % del mercado y vivo con el 8 %, aunque ambas compañías enfrentaron una demanda más débil y mayores dificultades para mantener competitivos sus precios.

Más allá del grupo de los cinco mayores fabricantes, Google y Huawei fueron las otras compañías que lograron crecer. Los nuevos Pixel 10 y Pixel 10a impulsaron un aumento del 16 % para Google, mientras que Huawei avanzó un 6 % apoyada en la buena recepción de las series Mate 80 y Nova 15.

Las perspectivas para el resto del año siguen siendo poco alentadoras. Counterpoint considera que la escasez de memorias podría prolongarse hasta 2027, por lo que la competencia continuará centrándose menos en vender más teléfonos y más en ofrecer modelos de mayor valor para proteger los márgenes de rentabilidad.