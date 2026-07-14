Se detectó un archivo de firmware correspondiente al Galaxy A07s, un registro habitual durante las etapas previas al lanzamiento de un nuevo dispositivo. El documento apareció antes de cualquier anuncio oficial y corresponde a una fase de desarrollo, aunque todavía no existe confirmación por parte del fabricante sobre su presentación o sus especificaciones.

El hallazgo fue reportado por el filtrador Mohammed Khatri, quien identificó el firmware con la referencia A077FXXU0AZG1. La nomenclatura utilizada indica que el equipo sería compatible únicamente con redes 4G y funcionaría como una variante del Galaxy A07. Además, permite identificar el número de modelo asociado al celular antes de su llegada al mercado.

Este tipo de archivos forma parte del software interno que utilizan los celulares para su funcionamiento. Estos registros pueden revelar información como la versión del sistema operativo, el número de versión del software o el mercado al que estaría destinado el equipo, aunque normalmente no incluyen datos sobre el procesador, la memoria, las cámaras o la batería.

La filtración sugiere que el Galaxy A07s debutaría con One UI 9.0, la próxima versión de la interfaz basada en Android 17. De confirmarse este dato, el celular llegaría directamente con ese software, sin pasar por una versión basada en Android 16, una situación poco habitual para un teléfono de gama de entrada.

El número de versión del software confirma que el desarrollo continúa de forma interna. Registros como este suelen aparecer meses antes de la presentación oficial de un celular y, con frecuencia, son el primer indicio de futuras certificaciones o pruebas de rendimiento que terminan revelando nuevas características antes del lanzamiento.

No hay información sobre el procesador, la memoria, las cámaras o la batería. Por ahora, la información disponible proviene únicamente de este registro y no incluye especificaciones técnicas adicionales. Samsung tampoco ha confirmado la existencia del Galaxy A07s ni una fecha de presentación. Nuevos registros, certificaciones o un anuncio oficial permitirán conocer con mayor precisión sus características y su posible fecha de lanzamiento.

Imagen: Samsung | Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)